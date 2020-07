Helsingin Sanomat kirjoitti (12.7.) narkolepsiaa mahdollisesti laukaisseen apuaineen ASO3:n suunnitellusta liittämisestä tulevan koronavirusrokotteen apuaineeksi. ASO3 on paljon käytetty skvaleenipohjainen rokoteapuaineseos. Sitä käytetään in­fluenssarokotteissa, kuten H1N1 pandemrix -rokotteessa.

ASO3 kuuluu niin sanottuihin adjuvantteihin, aineisiin, joita lisätään rokotteeseen sen volyymin ja tehon lisäämiseksi. Nämä aineet eivät sisällä taudin­aiheuttajaa tai sen osia. Rokotteen on kudoksessa, esimerkiksi lihaksessa, päädyttävä immuunisoluihin, jotka kuljettavat sen imusolmukkeeseen, jossa vasta-aineet ja muistisolut valmistetaan. Vaarana on tietenkin rokotteen hajoaminen ja tu­houtuminen kudoksessa ennen imukudokseen pääsyä.

80 vuotta apuaineina käytettiin alumiinisuoloja. Tehokkaampia aineyhdistelmiä, kuten ASO3, on kyetty kehittämään vasta 1990-luvulla. ASO3:n aineosat ovat seuraavat: 10,69 mg skvaleenia, 11,86 mg E-vitamiinia ja 4,86 mg polysorbaatti 80:tä, saippuan kaltaista rasvaliuotinta.

On mielenkiintoista, että narkolepsian tutkijat eivät ole kiinnittäneet huomiota skvaleenin laajaan esiintymiseen ihmisen omana aineena. Skvaleeni on kaikkien elimistön steroidien esiaste, jota muodostuu lähes kaikissa imettäväisten soluissa. Sitä tarvitaan solukalvoilla, ja sen kautta muodostuvasta lanosterolista syntyvät kolesteroli ja kaikki steroidihormonit.

Skvaleeni on myös talirauhasen tuote. Sitä on talissa 12–20 prosenttia. Tali rasvaa ihoa ja ihokarvoja. Kun finnejä esiintyy lähes kaikilla nuorilla, on varsin tavallista, että puhjenneista finneistä skvaleenia pääsee kudokseen. Tulehtuneita finnejä ei kuitenkaan ole yhdistetty narkolepsiaan.

Skvaleeni on siten elimistömme oma aine, jota on aina myös iholla. Koronarokotetta ei Suomessa kannata hylätä ainakaan skvaleenin takia. Tutkijat ovatkin vihdoin päätyneet tulokseen, että narkolepsia ei johdu tästä apuaineesta vaan todennäköisesti itse viruksen osasta, joka laukaisee autoimuuni­taudin geneettisesti alttiilla henkilöillä.

Riitta Palatsi

ihotautiopin dosentti, Oulu

