Paavo Teittisen ansiokas juttu (HS 5.7.) toi laajemmin näkyviin vakavia ongelmia työntekijöiden kohtelussa siivousalalla ja erityisesti hankinnassa. Kirjoitus valotti, kuinka ihmisoikeuksia poljetaan Suomessa. Eikä siivousala ole ainoa.

Ihmisoikeuksien aktiivinen turvaaminen on julkisen vallan velvoite. Siksi on kestämätöntä, että julkisissa hankinnoissa muun muassa kaupungeissa on ihmisoikeudet ohittavia käytäntöjä.

Hankintaa koskevien kriteereiden ja sopimusehtojen on tuettava vastuullisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ehtojen toteutumista on seurattava. Tarvittaessa lainsäätäjän on muutettava julkisia hankintoja ohjaavaa hankintalakia.

Julkisten hankintojen rakenteissa olevat valuviat on korjattava pikaisesti.

Merja Pentikäinen

oikeustieteen tohtori, yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiantuntija, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.