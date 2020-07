Eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg (HS Vieraskynä 8.5.) käytti tärkeän puheenvuoron EU:n ­perusopimuksen tarkoituksellisesta kiertämisestä.

Aiempien finanssikriisien taustasyy, eli eurooppalaisten ja amerikkalaisten pankkien ahneus ja moraalikato, on edelleen taustalla, kun koronakriisin varjolla rakennetaan jatkoa Euroopan vakausmekanismille (EVM), jossa elpymisvälineen kautta toimittaisiin yhteisvastuuta edistäen velaksi. Taustalla on, etteivät Saksan ja Ranskan hallitukset olleet halukkaita luottotappioidensa takia pää­omittamaan pankkejaan omien veronmaksajiensa kustannuksella.

EVM:n kautta Suomikin on tukemassa ulkomaisia pankkeja. Euroopan keskuspankin kautta tapahtuva valtioiden velka­kirjojen osto luo ”varjovelkaantumista”, josta Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö vaikenevat.

Eurokriisin hoito on ollut jatkuvaa perusperiaatteiden mitätöintiä. Jaakko Kianderin (2019) toteamalla tavalla se on ollut ”yksittäisten muutosten käsittelyä pieninä teknisinä asioina, joilla ei ole suurta merkitystä, ja samalla vältetään avaamasta ­perusteellisempaa keskustelua federalismista ja kansallisesta suvereniteetista”.

Euroopan rahoitusvälineen moraalikatokattaus vietiin eduskunnassa läpi juhannusöinä 2010. Samanlainen runttaava toimintatapa erilaisten kriisien varjolla jatkuu.

Valtiontalouden tarkastus­viraston pääjohtaja Tuomas Pöysti lausui perustuslakivaliokunnalle valtiovarainvaliokuntaan yhtyen jo vuonna 2013: ”On arvioitava mahdollisten vastuiden kokonaismäärä eduskunnan budjettivallan rajoitusten selvittämiseksi ja onko vastuiden kokonaismäärä rajattu ja mitkä ovat vastuisiin liittyvät riskit sekä eduskunnan osallistuminen päätöksentekoon ja valtion mahdollisuus selvitä ­perustuslainmukaisista velvoitteista.”

Suomen kaltaisten pienten jäsenmaiden kohtelussa kaven­netaan kansallista talouspolitiikan liikkumavaraa ja eduskunnan tosiasiallista budjettivaltaa. Olennaista Suomelle on seuraavien taloudellisten vastuiden tarkka määrittely.

Eduskunnan budjettivalta on kansallista itsenäisyyttä, suomalaista demokratiaa. Sen turvin meidän on varmistettava terveydenhuoltomme toimintakyky sekä tuettava perheiden jaksamista. Suomalaisten yritysten ja kansainvälisen teollisuutemme kilpailukyvyn varmistamista ei voida jättää unionin katseesta riippuvaiseksi. On kansallisesti vakava virhe, jos ratkaisujen ­alle haudataan eurooppalaiset arvot, kansanvalta ja poliittisen päätöksenteon luottamus.

Kari Rajamäki

valtiopäiväneuvos

Varkaus

