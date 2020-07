Kivikon frisbeegolfkenttä on Suomen suosituin. Laji on kasvattanut suosiotaan valtavasti, ja pelaajia on jatkuvasti ruuhkaksi asti.

Miksi siis kentän nurmikkoa ei ajeta? Nyt pelaajat joutuvat jatkuvasti etsimään kiekkoja pitkästä nurmesta, mikä ruuhkauttaa rataa entisestään. Vastaavasti joidenkin jalkapallokenttien nurmet, joiden käyttöaste on huomattavasti Kivikon nurmikenttää pienempi, ajetaan jatkuvasti.

Yleisesti frisbeegolfkentät on hoidettu hyvin, Kivikon kenttää lukuun ottamatta. Lyhyillä housuilla on tuskallista pelata, kun nokkoset polttavat jalkoja.

Ville Lönngren

Helsinki

