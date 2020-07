Kokoomus on huolissaan, että ansiosidonnainen työttömyysturva kohtelee epäoikeudenmukaisesti työttömyyskassaan kuulumattomia palkansaajia. Puolue haluaa ansioturvan, jonka kustannukset olisivat noin 250 miljoonaa euroa vuodessa, vaikka olemassa on jo halpa ja yksinkertainen ratkaisu: kaikkien työntekijöiden kuuluminen kassaan. Odottaisin kokoomuksen olevan enemmän huolissaan yrittäjistä.

Eläketurvakeskuksen mukaan 60 prosenttia yrittäjistä ilmoittaa YEL-tulonsa todellisia tuloja pienemmiksi eli he alivakuuttavat itsensä, mikä vaikuttaa paitsi eläkkeeseen myös sosiaalietuuksiin. Se on erikoista, koska yrittäjälle YEL-maksu on täysin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Alivakuuttamisen takia veronmaksajat maksavat yrittäjien eläkkeitä. Valtio nimittäin maksaa sen osan nyt eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeestä, johon työssä olevien yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä. Vuonna 2012 veronmaksajien kukkarosta maksettiin yrittäjien eläkkeitä noin 30 miljoonaa euroa, vuoden 2020 budjetista jo 329 miljoonaa euroa. Palkansaajat maksavat omien maksujensa lisäksi siis myös yrittäjien eläkkeitä.

Ulla Kaukola

kaupunginvaltuutettu (sd), Vantaa

