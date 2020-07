Euroopan unionin ylimmät poliittiset päättäjät kokoontuvat perjantaina Brysseliin ensimmäistä kertaa korona­virus­pandemian puhjettua.

Huippu­kokouksen asialistalla on muun muassa elpymis­rahasto – 750 miljardin euron arvoinen apupaketti, jolla on määrä pehmentää pandemian taloudellisia seurauksia jäsen­maille. EU:n puheen­johtaja­maa Saksa on toivonut, että elpymis­rahastosta päästäisiin sopuun jo tässä kokouksessa.

Aikataulu on optimistinen, sillä ratkaisu on erittäin merkittävä askel unionille ja muutamat jäsenmaat ovat näihin päiviin saakka vastustaneet komission esittämää mallia.

Suomelle elpymisrahastoratkaisussa on ollut kotimainen, vaikeusastet­ta entisestään nostava ongelma.

Vaikka suuri valiokunta onkin EU-toiminnan kotimainen ylin parlamentaarinen valvoja, perustuslakivaliokunta voi yleisesti puuttua siihen, mitä hallituksen on lupa perustuslain mukaan tehdä. Perustuslakivaliokunta kertoi kuukausi sitten, että rahastoa ei saa hyväksyä. Valiokuntaa huolestutti se, että elpymisrahasto rajoittaa eduskunnan budjettivaltaa. Unioni ottaisi rahastoon yhteisvastuullista velkaa, jota jaettaisiin jäsenmaille sekä suorana tukena että lainoina.

Perustuslakivaliokunnan kesäkuun lausunnosta voi päältä pyyhkäistä kohdat, joissa valiokunta tulkitsee, mikä EU:ssa on oikein ja mikä väärin – kuten esimerkiksi sen, voiko unioni ottaa velkaa, vaikka perussopimuksen artikla 310 sanoo, että menojen ja tulojen on oltava tasapainossa. EU:n toiminnan oikeudellisen perustan ylin valvoja on EU-tuomioistuin, ja sen linjaukset ratkaisevat, sanoivatpa jäsenmaiden valiokunnat ja perustuslakituomioistuimet mitä tahansa.

Valiokunnan lausunnossa on pehmeällä pohjalla myös kohta, jossa vaaditaan muuttamaan apu­paketin painotuksia niin, että apua annettaisiin vähemmän ja lainaa enemmän. Tässä rajan vetämisessä ei ole niinkään kyse perustuslaillisesta kysymyksestä kuin poliittisista painotuksista ja EU-tavoitteista – siitä, mikä on fiksua ja mikä ei.

Vaikka perustuslakivaliokunta ei voisikaan suoraan linjata siitä, onko yhteisvelka EU-sopimusten mukainen ratkaisu vai ei, valiokunta voi katsoa, mitä yhteisvelan ottamisesta seuraisi. Komission mallissa artiklan 310 aiheuttama ongelma ohitetaan muun muassa siten, että jäsenmaiden katsotaan sitoutuneen kattamaan viime kädessä jäsenmaksuilla unionin menot. Myös uusia, suoraan EU:n kassaan meneviä veroja on tarjolla, minkä pitäisi osoittaa, että menot on tosiaan katettu. Ja väliaikainen ratkaisuhan tämä on, komissio on vähätellyt.

Komission ehdottamien uusien tulojen listalla on monenlaisia veroja, joista ei olla lähelläkään yksimielisyyttä, joiden keruutavoista ei ole käsitystä ja joita Suomen ei ole syytä edes kannattaa. Ja vaikka apupaketti olisikin väliaikainen ja poikkeuksellinen, väliaikaisia veroja ei kannata säätää. Ne voisivat jäädä pysyviksi – jos niistä sopu syntyisi. Jos ei, Suomi sitoutuisi kattamaan paketin menot suurempina nettomaksuina. Kumpikin vaihtoehto todistaa perustuslakivaliokunnan huolen eduskunnan budjettivallan kaventumisesta oikeaksi.

Suomen kannalta ikävää on se, että elpymisrahastoa tiukimmin vastustaneet maat – joihin Suomi ei kuulu – vastustivat sitä puhtaasti rahallisista syistä. Ne eivät halua maksaa enempää. Komission uusin malli tarjoaa näille maille – Ruotsille, Hollannille, Itävallalle ja Tanskalle – taloudellista kompensaatiota, mikä voi muuttaa niiden mielen.

Suomi oli menossa huomiseen kokoukseen tilanteessa, jossa valittavana olisi joko perustuslaillinen krii­si tai EU-kriisi, jos Suomi jäisi yksimielisyyttä vaativaa päätöstä vastustamaan. Kotimaisissa asioissa hallitukset ovat aina taipuneet tekemään perustuslakivaliokunnan vaatimia korjauksia. Elpymisrahasto­ratkaisu olisi voitu tulkita vaikka niin, että EU-linjauksissa perustuslakivaliokuntaa ei aina tarvitse totella. Se heikentäisi valiokunnan asemaa, sillä EU-ratkaisut seu­rauksineen ovat läsnä jo lähes kaikkialla.

Tiistaina perustuslakivaliokunta pehmensi aiempaa näkemystään. Komissiolta ja hallitukselta tullut lisätieto oli kuulemma tehnyt selväksi, että hallitus voi sittenkin edetä asiassa.

Todellisuudessa aiemmin ongelmallisiksi havaitut kohdat ovat yhä siinä mallissa, jota on määrä edistää. Perustuslakivaliokunta vain pe­lasti itsensä ja hallituksen kriisiltä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.