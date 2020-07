Lassi Heininen totesi (HS Mielipide 14.7.), että Suomessa tarvitaan turvallisuuskäsityksen uudelleenmäärittelyä, etenkin sotilaallista turvallisuutta laajemmaksi.

Kylmän sodan ja Suomen puolueettomuuspolitiikan aikana sotilaalliset uhkakuvat hallitsivat turvallisuusymmärrystä. Suomessa siirryttiin laajan turvallisuuskäsityksen aikaan jo 1990-luvulla, jolloin suuri joukko niin kutsuttuja uusia uhkia turvallistettiin turvallisuuspolitiikan piiriin. Esimerkiksi vuoden 1995 turvallisuuspoliittisessa selonteossa turvallisuuden lähtökohdaksi paalutettiin käsitys laajasta ja kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.

Sittemmin turvallisuuskäsitystä on enemmänkin ohjannut sen laajentaminen kuin kaventaminen. Muun muassa vuoden 2018 Kansallisessa riskiarviossa uhkakuvia ja turvallisuutta lähestytään hyvinkin laaja-alaisesti.

Turvallisuuskäsityksen laajeneminen on seurausta turvallisuusympäristön muutoksesta. Erilaisia turvallisuuteemme vaikuttavia tekijöitä on arvioitava laaja-alaisesti, sillä ne ovat yhä vahvemmin yhteenkietoutuneita. Perinteiset dikotomiat (ulkoinen ja sisäinen turvallisuus tai fyysinen ja kyberturvallisuus) ovat hämärtyneet. Turvallisuutta on katsottava holistisesti, kuten myös siihen liittyvää varautumista. Samalla on tarpeellista arvioida eri uhkakuvien yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikäli ne toteutuvat.

Haasteeksi laajan turvallisuuden osalta on enemmänkin osoittautumassa se, laajeneeko turvallisuus liiaksi ja onko liiallinen turvallistaminen turvallisuuspolitiikassa muodostumassa ongelmalliseksi. On selvää, että turvallisuusarvioissa ja varautumisessa on otettava huomioon niin arjen, yhteiskunnan, kansallinen kuin globaalikin turvallisuusulottuvuus, mutta tarvitsemme selkeämpää näkemystä siihen, mitkä asiat kuuluvat turvallisuuspolitiikan piiriin. Tärkeää on, että koko yhteiskunta saadaan mukaan turvallisuuden ylläpitämiseen.

Jarno Limnéll

sotatieteiden tohtori, Espoo

