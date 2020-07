Helsingin Sanomissa (12.7.) oli hyvin mielenkiintoinen juttu Uuden testamentin uudesta suomennoksesta, jollainen on valmistettu ja jota pidetään tarpeellisena.

Luin koulussa vuosien 1938 ja 1992 käännöksiä. Minua on niissä aina askarruttanut sana vanhurskaus. En ole ymmärtänyt, mitä se oikeastaan tarkoittaa.

Alkuperäinen kreikan sana on dikaiosyné, joka tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja oikeamielisyytä. Miksi ihmeessä se on käännetty vanhurskaudeksi, joka on täysin käsittämätön sana? Onko yritetty hämmentää selkeää asiaa hengelliseksi kysymykseksi? Onko haluttu jotenkin unohtaa, että Jeesus johti köyhien kapinaa fariseuksia ja tulliasemien välistävedoilla rikastuneita publikaaneja eli silloisia liikemieslurjusteilijoita vastaan?

Muissa kielissä ei ole käytetty samanlaista hämäystä. Vanhurskas on ruotsiksi rättfärdig, englanniksi righteous tai just, saksaksi gerecht, rechtschaffen, venäjäksi pravednyi. Kaikki ne tarkoittavat oikeudenmukaista, reilua. Miksi emme puhuisi oikeudenmukaisesta ja reilusta? Ne ovat pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden peruskäsitteitä.

Timo Uotila

filosofian maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.