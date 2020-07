Voi olla, että kirjallisista klassikoista on joskus syytä laatia teletappiversioita niille, joita kilvoittelu sanojen maailmassa ei kiinnosta. Markku Paakkinen (HS Mielipide 14.7.) ehti jo ihmetellä Uuden testamentin tuoreimman käännöksen ratkaisuja muutamien sanojen osalta. Yhtä lailla kummastusta herättävät jotkin abstraktit käsitteet.

Kysymys ei ole teologiasta vaan sanoista, jotka ovat ajat sitten iskostuneet yleiskieleen. Esimerkiksi kiusaus on muutettu uudessa käännöksessä koettelemukseksi. Jos syö Janssonin kiusausta, se ei ole useimmille koettelemus. Kiusaus on pikemmin sisäsyntyistä halua kuin ulkoa tulevaa koettelemusta.

Langeta-verbille tarjotaan kompastumisen vaihtoehtoa, ja autuas on vaihtunut onnelliseksi. Saatan tuntea itseni onnelliseksi, mutta autuuden kokemukseen siitä on vielä pitkä matka. Kilvoitus on puolestaan arkistunut ponnisteluksi.

Perkele on sentään säilytetty. Se on totisesti hyvä päätös, vaikka tätä balttien ukkosjumala Perkunaksen suomalaisversiota nuoriso ei juuri käytä, sillä kolmitavuinen kirosana on turhan pitkä.

Markku Valkonen

Helsinki

