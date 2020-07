Mielipidesivuilla (HS 9.7. ja 12.7.) arvioitiin elinikäisen oppimisen toteutumista ja nuorten suhtautumista siihen.

On luonnollista, että lapset ja nuoret ohjataan mahdollisimman varhain ajattelemaan opiskelun merkitystä. On valittava oppiaineita, jotka kulloisenkin tiedon mukaan näyttävät takaavan hyvät eväät elämään. Oletan, että akateemisten aineiden merkitys on korostettuna tässä ajattelussa.

Suomalainen koulutusjärjestelmä takaa monenlaisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen eli kouluttautumiseen läpi elämän. Kaikilla arvosanoilla ja kaikenlaisella osaamisella on elämässä käyttöä. Itselleen merkityksellistä ja hyvää elämää kannattaa tavoitella kaikenlaisista lähtökohdista.

Tärkeintä koulutukseen ohjauksessa on omien osaamispotentiaalien etsiminen ja oppimiseen liittyvän motivaation kehittäminen. Tätä viestiä emme saa nuorille riittävän selkeästi esille. Nuorten huoli tulevaisuudestaan ja siitä, onko yhteiskunnallamme käyttöä vain erinomaisesti akateemisissa aineissa menestyville oppijoille, on hälyttävä. Monen kasvuikäisen elämässä huippuarvosanat ja jatko-opiskelupaikat tuntuvat kaukaisilta.

Osa jättäytyy koulutuspaikkoihin ja osaamiseen liittyvästä kilpajuoksusta suosiolla syrjään ja eksyy. Myös kilpajuoksussa menestyvät kuormittuvat. Yhdenkään nuorten uuvuttamiseen ei ole varaa.

Jokaiseen nuoreen on jätettävä kipinöitä myönteisistä oppimiskokemuksista. Aikanaan ne voivat syttyä kunnon roihuun, tästähän elämänikäisessä oppimisessa on kyse. Oppia voi aina, kunhan oppimiseen liittyvää itsetuntoa ei murskata.

Millaisille opiskelijoille nykykoulumme on suunniteltu? Tutkimusten mukaan opiskelupaikat jakautuvat pitkälti nuorten kotitaustan mukaan. Kodeilla on erilaisia mahdollisuuksia tarjota oppimiseen tukea kaupallisten koulutuksen tarjoajien kursseilla.

Onko ainoa lääke koulupudokkaille oppivelvollisuuden pidentäminen? Nuorten näkökulmasta pidentäminen voi tuntua enemmän rangaistukselta kuin palkinnolta.

Matti Karhoja

opinto-ohjaaja, Helsinki

