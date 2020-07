Tero Vanhanen kirjoitti (HS Mielipide 14.7.), että arkkitehtuurikilpailut ovat usein kallista uhkapeliä. Minusta ne ovat erinomainen tapa saada useita erilaisia näkemyksiä samasta suunnittelutehtävästä.

Kilpailutehtävät voivat olla hyvin moninaisia aina vapaamuotoisista ideakilpailuista suoraan toteutukseen tähtääviin kilpailuihin, joihin voidaan kutsua sekä suunnittelijat että rakentajat. Jälkimmäinen tapa tuottaa nimenomaan laadultaan arvioidun ja kustannuksiltaan toteutuskelpoisen tuloksen.

Kilpailuohjelmassa määritellään kilpailumuoto ja tehtävän sisältö. Jos kilpailun järjestäjä tässä epäonnistuu, lopputulos on huono. Vaikka kilpailulla pyritään hakemaan toteutuskelpoista suunnitelmaa, sitä ei ole mahdollista tuottaa tehtävänannosta johtuen. Kilpailun vaiheet, ohjelman laatiminen, kilpailuehdotuksen teko ja niiden arvostelu ovat prosessi, jonka jokainen vaihe on itsessään arvokas ja vie suunnittelua tehokkaasti eteenpäin.

Kilpailu on tehokas työkalu, joka on osattava valita ja jota on osattava käyttää tilanteen edellyttämällä tavalla. Lapinlahden historiallisen rakennuksen tapauksessa tai vaikkapa Keski- Pasilan nyt jo valmiiksi toteutetussa kilpailussa (Tripla) yhteen ehdotukseen ajautuneiden kilpailujen (erittäin harvinaista) syyt olivat osallistuneiden taloudellisesta riskinottokyvystä johtuvia – eivät prosessista. Mainitut kilpailut pelkistivät suunnittelutehtävän haasteet ja eri tahojen kyvyn vastata niihin.

Jos suunnittelukilpailussa epäonnistuu, syy on jossain muualla kuin kilpailumekanismissa. Näissäkin tapauksissa prosessi on tuottanut uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa.

Antti Pirhonen

arkkitehti SAFA, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.