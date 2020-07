Vieraskynä

Valko-Venäjällä järjestetään elo­kuussa presidentin­vaalit, ja maan itse­valtainen presidentti Aljaksandr Lukašenka pyrkii kuudennelle kaudelle. Hallitus on pidättänyt vahvimmat vasta­ehdokkaat sekä käyttänyt voima­keinoja aktivisteja, toimittajia ja tavallisia kansalaisia vastaan. EU:n ja YK:n kritiikki on kaikunut kuuroille korville.

Laajamittainen sorto on muistutus Lukašenkan luoman järjestelmän luonteesta, mutta se voidaan tulkita myös EU:n liennytyspolitiikan tahattomaksi seuraukseksi.

Vuoden 2014 lopulla EU käynnisti uuden ”periaatteellisen sitoutumisen” politiikan Valko-Venäjän kanssa. Se oli pragmaattinen yritys normalisoida EU:n viileät suhteet Lukašenkan hallintoon ja tarkoitti hallinnon vakauden tukemista EU:n perusarvoja unohtamatta.

”Periaatteellisen sitoutumisen” politiikka liittyi Venäjän ja Ukrainan väliseen konfliktiin, jolloin EU:n sisällä heräsi geopoliittisia huolia ja toiveita Valko-Venäjän suhteen. EU:n näkökulmasta oli merkittävää, ettei Lukašenka Venäjän painostuksesta huolimatta tunnustanut Krimin liittämistä osaksi Venäjää.

Vaikka päätös EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden liennytyksen aloittamisesta oli poliittinen, sitä perus­teltiin myös Valko-Venäjän ihmis­oikeustilanteen parantumisella. EU kumosi Valko-Venäjää koskevat pakotteet vuonna 2016, minkä jälkeen unioni on huomattavasti lisännyt taloudellista tukeaan Valko-Venäjälle.

Samalla kun uusi politiikka on lähentänyt EU:ta ja Valko-Venäjän hallintoa, unionin tuki Valko-Venäjän yhteiskunnalle on jäänyt taka-alalle. EU on sulkenut silmänsä syksyn 2016 parlamenttivaalien räikeältä vaalivilpiltä ja rauhanomaisten mielenosoitusten väkivaltaiselta tukahduttamiselta keväällä 2017.

EU:n armeliaisuus Lukašenkan hallintoa kohtaan on seurausta ajattelusta, jonka mukaan Valko-Venäjän valtiota on vahvistettava Venäjän mahdollisen uhan edessä. Autoritäärisen hallinnon tukeminen yhdistettynä demokratiakehitystä painottavaan retoriikkaan aiheuttaa kuitenkin ongelmia. ”Periaatteellinen sitoutuminen” Lukašenkan ehdoilla on tukenut Valko-Venäjän vakautta lyhyellä aikavälillä mutta johtanut poliittiseen ja yhteiskunnalliseen epävakauteen.

Lukašenkan valta on pitkään perustunut kirjoittamattomaan yhteiskuntasopimukseen, jonka mukaan kansalaiset luopuvat poliittisista ­oikeuksistaan, kunhan elintaso pysyy turvattuna.

Talouskriisit sekä tänä vuonna koronavirusepidemian ­aiheuttama kansanterveydellinen tuho ovat horjuttaneet hallinnon vallan oikeutusta. Koronaviruskriisin aikana tavalliset kansalaiset tukivat sairaaloita ja tiedottivat väestölle taudin vaaroista samalla kun hallinto pidättäytyi kaikista toimista.

Lukašenkan kannalta elokuun presidentinvaalien ajoitus ei voisi olla huonompi. Vaalien alla yhteiskunnallinen liikehdintä on lisääntynyt. Ihmiset ovat tukeneet innokkaasti Lukašenkan haastajia.

Into on sittemmin vaihtunut pettymykseksi. Valko-Venäjän vaalilautakunta hylkäsi aiemmin tällä viikolla Lukašenkan kärkihaastajilta vaikuttaneiden Viktar Babarykan ja Valery Tsapkalan ehdokasasettelun. Vaaleihin osallistuvat tämän seurauksena vain ne riippumattomat ehdokkaat, joilla ei uskota olevan laajaa kannatusta.

Valkovenäläiset ovat osoittaneet poliittista turhautumistaan kaduilla, ja maan hallinto on vastannut siihen kovin ottein. Viime kuukausina satoja ihmisiä on otettu kiinni tekaistuin perustein ja väkivaltaisesti.

Euroopan unionin ja Suomen on asetettava selvät rajat Lukašenkan toimille ja neuvoteltava uudet ehdot EU:n ja Valko-Venäjän yhteistyölle.

Vaikka EU:n politiikka Valko-Venäjää kohtaan voi edelleen perustua geopoliittiselle logiikalle, on EU:n osoitettava tukensa Valko-Venäjän kansalaisille. Valko-Venäjän kyky vastustaa Venäjän mahdollista uhkaa ei riipu Lukašenkan luotsaaman hallintojärjestelmän vahvuudesta vaan maan yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Jos – ja kun – Lukašenka valitaan jatkokaudelle, on EU:n pyrittävä varmistamaan, ettei kansalaisyhteiskunnan nousu hautaudu sortoaallon alle. ”Periaatteellisen sitoutumisen” säännöt on kirjoitettava uudelleen siten, etteivät periaatteet unohdu käytännössä.

Ryhor Nizhnikau ja Kristiina Silvan

Nizhnikau on vanhempi tutkija ja Silvan tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.