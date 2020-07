Luonto on aikojen alusta asti uudistanut metsiä ilman ihmisen vaikutusta polttamalla vanhuuttaan ränsistyneen metsän yleensä salaman sytyttämänä – siis polttamalla aukeaksi. Lehtipuut ovat nopeasti vallanneet paloaukean pioneeripuustona, ja aikojen saatossa lehtipuuston alle on uudistunut havupuusto.

Nykyinen vallalla oleva metsien käsittelytapa avohakkuineen on jalostuneempi muoto luonnon omasta tahtotilasta. Ihminen voi vain myötäsukaisesti jäljitellä luonnon omia lainalaisuuksia puiden kasvatuksessa. Esimerkiksi kasvualustalle sopimatonta puulajia luonto ei kasvata tuottoisasti, vaikka ihminen kuinka sitä yrittäisi.

Kulotus on ollut erinomainen tapa uudistaa metsiä. Sitä on vain niin vaikea toteuttaa laajassa mitassa riskiensä vuoksi. Siksi maan pinnan kevyt muokkaus rikkomalla kunttakerros ja tiiviillä maalajeilla vesien haittavaikutusten eliminoiminen nopeuttaa metsän uudistumista huomattavasti arvokkailla puulajeilla. Nämä toimet yleensä riittävät metsien luontaiseen uudistumiseen. Viljelyn avulla voidaan vielä huomattavasti lisätä tuottoisuutta jalostetun siemen ja taimimateriaalin ansiosta.

Erkki Lähteen (HS Mielipide 15.7.) tutkima jatkuva kasvatus sopii hyvin maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin, mutta laajemmassa mitassa se soveltuu huonosti käytäntöön. Lisäksi suurimmassa osassa Suomen metsiä se on mahdotonta, kun metsät ovat pyritty kasvattamaan saman ikäisinä jo noin 70 vuoden ajan. Siihen liittyen on tehty niin sanottua alaharvennusta, jossa huonoimmat puuyksilöt on poistettu parhaiden puiden alta. Hoidetut metsät ovat pääosin tasaikäisiä, eikä niihin voi soveltaa jatkuvan kasvatuksen periaatetta.

Avohakkuualue ei aluksi ole niinkään kaunista katseltavaa, mutta jo muutaman vuoden sisällä oikeilla toimenpiteillä saadaan aikaan uusi kaunis taimikko, jota on taas mukava katsella.

Kimmo Hovila

metsänomistaja, Somero

