Ritva Hartzell pohti mielipidekirjoituksessaan (HS 16.7.), ketkä hallitsevat kirjallisuutta Suomessa. Olen kirjoittanut ja julkaissut vuodesta 1987 lähtien ja haluan uskoa yhä, että hyvä käsikirjoitus päätyy julkaistavaksi, ennemmin tai myöhemmin. Mutta siihen se sitten jääkin.

Moni voi ajatella, että kaikki kirjat löytyvät kirjakaupasta. Aikaisemmin kirjakaupoilla oli näytevarasto, mikä tarkoitti, että kirjaa oli saatavana vähintään yksi kappale. Jos asiakas kysyi kirjaa ja osti sen, kirjakauppa saattoi jopa tilata tilalle uuden kappaleen. Näin ei enää ole.

On ylitettävä monta kynnystä ennen kuin kirja päätyy kirjakauppaan ja vieläpä esille. Näyttävästä paikasta ovensuupyramidissa tiettävästi maksetaan.

Jos lukija etsii vaikkapa kirjaa lahjaksi lapsenlapselleen, hän löytää usein vain tunnettujen tekijöiden kirjoja tarjoushinnalla. Toki ne ovat hyviä, mutta uusia tuttavuuksia ja heräteostoja ei useinkaan synny. Kirjan voi tilata kauppaan, mutta mistä sen tietäisi tilata, kun kirja ei ole esillä missään?

On erittäin hyvä, että Suomessa on paljon pienkustantamoita. Niiden resurssit ovat kuitenkin pienet. Suomen kirjailijaliitto valvoo kirjailijoiden etua mutta ei voi vaikuttaa siihen, millaiseksi kirjan tie kustantamosta eteenpäin aurataan. Kirjailija on alkutuottaja liiketalouden kerroksissa. Verkkokauppa toimii ja blogikirjoitukset tekevät kirjoja tunnetuksi.

Suomen kirjastot ovat ensiarvoisen tärkeitä kirjojen esittelyssä, samoin koulut nostaessaan lukudiplomeihin erilaista kirjallisuutta.

Lukukeskus ja Suomen nuorisokirjailijat ry tekevät ansiokasta työtä tarjoamalla kouluihin ja kirjastoihin vieraiksi kirjailijoita, jotka kertovat kirjailijan työstä ja kirjojen synnystä. Alakoululainen voi saada ahaa-elämyksen: kirjan on kirjoittanut tavallinen ihminen!

Kirjoitamme lukijoille. Kirjoittaminen on yksinäistä työtä, kuten Hartzell sanoi, mutta se on aina myös vuorovaikutusta lukijan kanssa.

Muistan, kuinka vuosia sitten pitkän kirjoituspäivän jälkeen menin kauppaan pimeänä talvi-iltana. Myyjä sanoi yllättäen: ”Koska tulee seuraava romaani, minä niin odotan sitä.” Tuolla lauseella jaksoin monta vuotta.

Elisabet Aho

kirjailija, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.