Vieraskynä

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdys­valtojen johdolla rakennetun maailman­järjestyksen rapautumisesta on kannettu huolta. Demo­kratian tila on tutkimusten mukaan maailman­laajuisesti heikentynyt.

Koronavirus­pandemian uskotaan vahvistavan seurannais­vaikutuksineen niitä globalisaation vastaisia kehityskulkuja, joita autoritaarisen politiikan suosion lisääntymiseen liitetään. Universaaleiksi mieltä­miämme periaatteita kyseenalaistetaan perinteisiin arvoihin, valtion turvallisuustarpeisiin ja nykyisin myös kansanterveyteen vedoten.

Pandemian vuoksi monissa maissa on otettu käyttöön rajoituksia, joilla on vakavia ja kestoltaan määrittelemättömiä vaikutuksia perusoikeuksiin. Demokratioissakin on ollut valmiutta hyväksyä oikeuksien rajoituksia ja niitä on jopa vaadittu.

Venäläiset hyväksyivät pari viikkoa sitten perustuslakiin esitetyt muutokset poikkeuksellisen vilpil­liseksi luonnehditussa kansanäänestyksessä. Uusi perustuslaki antaa presidentti Vladimir Putinille mahdollisuuden hallita Venäjää jopa vuoteen 2036 saakka. Äänestyksessä venäläiset ”suostuivat” muihinkin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa suuresti heidän oikeuksiinsa.

Muutoksilla rukattiin myös kansainvälisen oikeuden asemaa Venäjällä. Boris Jeltsinin presidenttikaudella vuonna 1993 säädetyn perustuslain mukaan mahdollisessa normikonfliktissa Venäjän valtiosopimuksen määräys ohittaa kansallisen lain. Putin oli ilmaissut tahtonaan, että kansainvälisten sopimusten ja lainkäyttöelinten päätösten tulisi päteä Venäjällä vain, jos ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Venäjällä on jo vuodesta 2015 lähtien ollut voimassa laki, jonka mukaan perustuslakituo­mioistuin voi julistaa ­Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisut ”täy­täntöönpanokelvottomiksi”, jos ne ovat maan perustuslain vas­taisia. Uudessa perustuslaissa tämä koskee kaikkien kansainvälisten lainkäyttöelinten päätöksiä.

EIT:n langettavien päätösten ohella muutoksen taustalla on nähtävä Krimin miehityksestä kumpuavat riitojenratkaisumenettelyt. Muutoksella alleviivataan, miten Venäjälle epämieluisiin kansainvälisten elinten ratkaisuihin tullaan suhtautumaan. Samalla viestitään Venäjän asennoitumisesta kansainväliseen oikeuteen yleisemminkin.

Hongkongin autonomista asemaa rajoittava uusi turvallisuuslainsäädäntö saatettiin kesäkuun lopussa Kiinan kansankongressissa nopeasti voimaan Hong­kongia kuulematta.

Muut maat ovat ilmaisseet Kiinalle syvän huolensa sekä erillishallintoalueen tulevaisuudesta että hongkongilaisten oikeuksista. Kiinan mukaan kyse on maan sisäisestä asiasta, joka ei kuulu muille.

Kiinan ja Venäjän presidentit antoivat kesällä 2016 yhteisen julkilausuman ”kansainvälisen oikeuden edistämisestä”. Julkilausuma on luettavissa yrityksenä oikeuttaa Venäjän toimet Krimillä sekä Kiinan politiikka Etelä-Kiinan merellä. Länsimaita kritisoidaan ”kaksoisstandardeista”. Lisäksi Kiina ja Venäjä näyttävät esittävän uutta ”rauhanomaisen rinnakkaiselon” oikeutta, jossa ­valtiot koordinoivat kansainvälisiä asioita suvereenin tasavertaisuuden pohjalta, kunkin valtion sisäisten asioiden piiriä kunnioittaen.

Kiinan ja Venäjän viime aikojen säädöshankkeissa korostuu kollektiivin eli valtion asema. Siihen näkökantaan ei mahdu, että oman maan ihmisoikeuskysymykset olisivat kansainvälisesti arvioitava asia. Valtion sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen vedotaan nykyisin periaatteena kummemmin kainostelematta.

Valtion asemaa korostavat näkemykset ovat törmäyskurssilla kansainvälisen oikeuden humanitaaristen pyrkimysten kanssa. Vaikka kansainvälinen oikeus sääntelee perinteisesti nimenomaan valtioiden välisiä asioita, valtiot ovat toisen maailmansodan jälkeen sopineet lukuisista järjestelyistä, joissa ne alistavat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteensa ylikansallisten valvontamenettelyjen alaisiksi.

Näistä käytännöistä on muodostut kansainvälisiä standardeja, jotka ovat vaikuttaneet oikeuden ke­hi­tykseen sopimusvaltioissa. Jär­jestelyillä on luotu yksilöille oikeussuojakeinoja tarvittaessa myös omaa valtiota vastaan.

Historia on osoittanut tällaisten järjestelyjen tarpeellisuuden, mutta nyt niitä uhkaavat autoritaaristen valtioiden ajamat uudet tulkinnat.

Tarja Långström

Kirjoittaja on oikeustieteen tohtori ja lähetystöneuvos ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikössä.

