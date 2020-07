Suomen matkustusrajoituksia on höllennetty. Hallitus on yrittänyt arvioida, mitkä maat on Suomen kannalta turvallista avata matkailulle. Esimerkiksi Saksa on valittu turvalliseksi matkustusmaaksi.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on päädytty ratkaisuun, jossa turvallisista maista tuleville ei ole passintarkastusta, mutta matkustuspannassa olevista maista tulevien passit tarkistetaan. Kentällä kuulutetaan suomeksi ja englanniksi Covid-19:n turvaohjeita, kun ”kielletystä” maasta tulee lento. Ohjeissa muistutetaan turvaväleistä, käsihygieniasta ja turhien kontaktien välttämisestä. Kaikki ohjeet alkavat: ”Jos tulit rajatarkastuksen kautta. . .”

Matkustusrajoituksissa ilmeisesti oletetaan, että matkustaja tulee vain yhdellä lennolla. Kun Finnair on vähentänyt lentojaan, monien matkustajien on pakko tulla vaihdollisilla lennoilla. Esimerkiksi keskiviikkona 15.7. Helsinkiin Frankfurtista laskeutuneessa Lufthansan koneessa oli matkustajia muun muassa Yhdysvalloista, Brasi­liasta ja Ruotsista. Kaikki ovat Suomen matkustussääntöjen mukaan vielä kiellettyjä maita. Mutta koska lento tuli Saksasta, passintarkastusta ei ollut. Turvaohjeena seisoi yksinäinen infoteline, josta halukkaat voivat etsiä nettiosoitteen Covid-19-ohjeita varten.

Suomeen tultaessa ei kysellä yhteystietoja lentokoneessa vieruskaverin mahdollisen tartunnan varalta eikä pyydetä allekirjoituksia tilanteen vakavuuden ymmärtämiseksi ja sääntöjen noudattamiseksi, kuten moniin muihin maihin laskeuduttaessa. Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi maaliskuussa pääministerin kyselytunnilla: ”Jätetään spektaakkelit muille”, kun muiden maiden lentokentillä oli aloitettu kuumeen mittaus.

Italiassa erääseen kauppaan mennessä ovella mitattiin kuume ja desinfioitiin kädet, minkä jälkeen annettiin kertakäyttöhansikkaat. Maski tietysti oli jo pakollinen. Voi kuulostaa spektaakkelilta, mutta nyt lentokentille tarvittaisiin mieluummin selkeät turvatoimet kuin talouteen katas­trofi syksyllä.

Satu Väkiparta

Helsinki

