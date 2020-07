Helsingin Sanomat (12.7.) kirjoitti Uuden testamentin uudesta käännöksestä. Jutussa oli esimerkkejä hyvistäkin muutoksista, mutta minua huolestuttaa se, että käännöksestä pyritään poistamaan nuorille vieraina pidettyjä sanoja kuten ”autuas”, ”herjata” ja ”kiusaus”. Poissa oli myös ”seimi”, mikä tuntuu oudolta, sillä jouluperinteiden myötä luulisin sen olevan tunnetuimpia Raamatun kertomuksiin liittyviä sanoja.

Arjessa harvinaisiksi käyneiden sanojen leikkeleminen pois sieltäkin, missä niitä tähän asti on vielä tavannut, on kuin vanhojen mutta käyttökelpoisten tavaroiden heittämistä roskalavalle. Se edistää niiden unohtumista kokonaan, eikä tämä ole merkityksetöntä. Sanat ovat yksittäisiä helmiä kieleksi kutsutussa aarteessa. Laaja sanojen kirjo on kielen rikkautta.

Siksi nuorten toivoisi mieluummin oppivan mahdollisimman monien vanhanaikaisiksikin miellettyjen sanojen merkityksen sen sijaan, että niitä siivotaan heidän tieltään pois. Tällöin osalla sanoista olisi mahdollisuus säilyä arkikäytössä, ja jokin lähes unohtunut vanha maataloussana voisi saada vaikka uuden merkityksen.

Toki nyt oli kysymys vain yhdestä käännöksestä, jonka ei ole tarkoitus korvata virallista. On kuitenkin huolestuttavaa, jos ajatellaan, että nuorten mahdollisesti heikkoa sanaston tuntemusta tulisi kunnioittaa nykyaikaisuuden nimissä. Mielestäni olisi tärkeää tarjota heille olemassa oleva sanasto koko runsaudessaan.

Varpu Räikkä

tuleva suomen kielen opiskelija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.