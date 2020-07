Olemme saaneet lukea ikäviä uutisia tieliikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista. Esitän muutamia havaintojani asiaan liittyen.

Olemme ajaneet kesän aikana Suomen pääväyliä Helsingistä Heinolaan, Pohjanmaalle ja Hankoon. Kaikilla väylillä on yhteinen iso ongelma: valtavan suuri rekkojen määrä. Myös rekkojen koko on suurentunut, mistä seuraa, että niiden ohittaminen on vaikeaa.

Huomasimme myös, että moottoriteillä rekat ajavat kovaa ja jopa ohittelevat toisiaan. Kaikki tämä aiheuttaa vaaratilanteita tieliikenteessä.

Eikö rekkaliikennettä voisi ajoittaa yöaikaan, ja miksi moottoriteitä rakennettaessa ei perustettu omaa kolmatta kaistaa raskaalle liikenteelle? Se tarvitsisi oman kaistan.

Kaarina Johansson

Helsinki

