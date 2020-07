Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara esitti viisi nousevaa teknologiaa, joihin nyt tulisi panostaa (HS 17.7.). Lista on erinomainen: biotekninen ruuantuotanto, kvanttiteknologia, pienydinvoima, muovin kemiallinen kierrätys sekä materiaalien käytön optimointi.

Tutkimukseen ja kehittämiseen panostamisen rinnalla on huolehdittava siitä, että uudet ratkaisut saadaan vauhdilla käyttöön. Esimerkiksi pienydinvoiman hidasteena on tällä hetkellä jäykkä lainsäädäntö, joka on syytä päivittää viipymättä.

Teknologia yksin ei pelasta meitä ilmastonmuutokselta. Ilman sitä ongelmien selättäminen lienee silti mahdotonta.

Atte Harjanne

kansanedustaja (vihr), Helsinki

