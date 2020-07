Muut lehdet

Tuulilasin päätoimittaja Olli Koivusalo kirjoittaa, että koronavirus on vaatinut maailmalla järkyttävän määrän uhreja.

”Samaan aikaan hiljainen tappaja tekee tuhojaan lähes yhtä tehokkaasti – kuten se on tehnyt vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Epidemia, jonka aiheuttamiin tragedioihin olemme jollakin tavalla turtuneet. Tieliikenne. Autoilu.”

”Suomessa kuolee vuosittain 200–250 ihmistä auto-onnettomuuksissa. Eteenpäin on toki menty. Vuosituhannen vaihteessa kuolleita oli vuosittain yli 400.”

”Mutta on tämäkin lukema ihan kamala. Autojen rakenteellinen turvallisuus on aivan toisella tasolla kuin menneinä vuo­sikymmeninä, ja autoissa on erilaisia tör­mäyksenestoavustimia ja muuta hienoa tekniikkaa. Liikenneinfran suunnittelussa pyritään nykyään ottamaan huo­mioon inhimillisten virheiden mahdollisuus. Silti pahoja onnettomuuksia tapahtuu.”

”On olemassa jonkinlainen sanaton sopimus, että tietty määrä liikennekuolemia hyväksytään, jotta yhteiskunnan pyörät pysyvät pyörimässä. Tieliikenne-epidemian suhteen koko maailma on siis valinnut niin sanotun ruotsalaisen strategian.”

”Ironista kyllä, tieliikenteessä nimenomaan Ruotsin malli on se, joka toimii parhaiten. Tiet ovat leveitä, nopeusrajoitukset maltillisia, liikennekulttuuri sopivan leppoisaa.”

Suomenmaan blogissa Insinööriliiton viestintäpäällikkö Jari Rauhamäki ruotii valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) näkemystä, jonka mukaan ”yhteiskunnan pitää rohkaista sellaisia ihmisiä, jotka ovat ahkeria, sii­voavat pihansa, katsovat lastensa perään ja auttavat naapurinmummoa silloin, kun lumi täyttää pihan.”

”Litania saa varmaan myös maalaisliitto-keskustan ytimeen kuuluvan ’peruskannattajan’ sydämen läikähtämään, kenties jopa silmäkulman kostumaan.”

”Keskustalle oman pihan siivoaminen, omien lasten kaitseminen ja pihanurmikon leikkaaminen ovat oiva merkki ihmisen ahkeruudesta ja työteliäisyydestä. Sen sijaan verokirjalla palkkatöissä käyminen on puolueelle perinteisesti toinen, astetta vaikeammin hahmotettava asia. Hieman kärjistäen voi väittää, että keskustalta riittää arvostusta – ja armollisuutta – palkansaajaa kohtaan juuri niin kauan, kun hän pyyteettömästi täyttää oman ruutunsa työpaikalla ja kantaa veroeuronsa yhteiseen pottiin.”

”Kansalaisen arvostus on keskustassa oitis koetuksella, kun hänen työuransa katkeaa työttömyyden kiroukseen.”

”Nykykeskusta katsoo yrittäjiä ylöspäin ja kuuntelee heidän etujärjestöään herkällä korvalla. Sen sijaan ammattiyhdistysliikkeestä ja siellä tehtävästä edunvalvonnasta on tullut osalle keskustaa pahan ilmentymä ja kirosana.”

”Tämä on poliittiselle liikkeelle sallittua ja hyväksyttävää. Linjavalinta, voisi joku sanoa.”