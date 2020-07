Jaakko Lähteenmaan kirjoitus (HS Merkintöjä 18.7.) oli naseva kertomus kierrätysyhteiskunnan tämänhetkisestä tilasta. On hienoa, että tavaroiden laittaminen kiertoon on yleistynyt, koska käyttökuntoisen tavaran hävittäminen ei tunnu järkevältä. Tämä on kuitenkin vain kierrättämisen toinen puoli – tavaralle on löydyttävä myös ottaja.

Keskinkertaista tai heikkoa laatua on tarjolla enemmän kuin tarpeeksi. Uskomattomista tarjouksistaan ja edullisista hinnoistaan tunnetut liikkeet suoltavat sitä koteihimme jatkuvasti. Uusi tavara on niin halpaa, ettei kierrätyskeskuksen vuodesohvarivistö vetoa keskiluokkaiseen kuluttajaan, vaikka tuote olisi tarkistettu ja käyttökuntoinen. Onkin turvallisempaa marssia Ikeaan, jolloin ei tarvitse pelätä huonekaluihin pesiytyneitä tuholaisia. Lisäksi saa palautusoikeuden, mikäli nojatuolin väri ei sovikaan verhoihin.

Käytetyt designtuotteet menevät kaupaksi, sillä myös kirpputorien asiakkaat arvostavat laatua. Kierrätetyistä tuotteista myös näkee, kuinka hyvin ne kestävät ajan hammasta.

Jotta kiertotalous aidosti toimisi, kuluttajien pitäisi ostaa joko laadukasta tai käytettyä tavaraa tai käyttää vanhat huonekalunsa loppuun. Kuinka moni sohvansa kierrätyskeskukseen vienyt vapautti vanhalle huonekalulleen paikan ostamalla käytetyn tilalle?

Juho Hänninen

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.