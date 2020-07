Pekka Särkiö selitti mielipidesivulla (HS 18.7.) suomen kielen vanhurskas-sanan taustaa. Oikeaa tietoa löytyy etymologisista sanakirjoista.

Ensinnäkään vanhurskas ei ollut Mikael Agricolan sepittämä, vaan sana on peräisin keskiajan kirkkosuomesta. Toisekseen vanhurskaalla ei ole mitään tekemistä vaa’an saati Dikēn kanssa.

Kyse on yhdyssanasta, joka osat ovat ”vaka” ja ”hurskas”. Sanan ”vaka” genetiivimuoto on ”vaan” (vrt. koko : koon), ja se on ajan kuluessa lyhentynyt muotoon ”van”, koska puheessa ilmeisesti painotettiin sanan toista tavua: van-HURS-kas.

Nykyään ”vaka” tunnetaan lähinnä Kalevalasta: ”Vaka vanha Väinämöinen.”

”Hurskas” puolestaan on vanha germaaninen lainasana, joka on tarkoittanut paitsi viisasta myös hurjaa, röyhkeää ja tuhlaavaista. Siksi on tarvittu lisämäärettä ”vaka” sanan alkuun. Vanhurskas on siis Agricolan aikana tarkoittanut oikealla tavalla viisasta, vakaan viisasta, ja sillä on käännetty ruotsin sana ”rättvis” ja kreikan ”díkaios”.

Markus Lång

filosofian tohtori, Helsinki

