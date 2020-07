Useimmissa korkeakoulujen koulutusohjelmissa oli kevään yhteishaussa 60–70 prosentin ensikertalaiskiintiö. Alanvaihtajille se tarkoitti tiukkaa taistelua jäljelle jäävistä paikoista.

Esimerkkinä tästä avaan Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelman hakutilastoja tältä keväältä: Hakijoita koulutusohjelmaan oli 1 097 ja heistä 666 oli ensikertalaisia. Opiskelupaikkoja oli jaossa 25.

Hakijoista 18 otettiin sisään todistusvalinnalla, johon ei hyväksytty ylioppilaskirjoitusten vanhaa reaalia. Näistä paikoista enemmistö oli varattu ensikertalaisille. Valintakokeen kautta jaossa oli seitsemän paikkaa ja niistä korkeintaan kaksi oli varattu sellaisille hakijoille, jotka eivät olleet ensikertalaisia. Alanvaihtajien mahdollisuudet olivat kaikkiaan minimaaliset.

Hallituksen lisätalousarvion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen myötä Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmaan saatiin 12 aloituspaikkaa lisää. Näistäkin paikoista enemmistö varattiin ensikertalaisille. Vain yksi paikka valintakoejonosta oli osoitettu kaikille hakijoille. Näin ollen valintakokeen kautta hakevien alanvaihtajien sisäänpääsyprosentti oli lopulta 0,28.

Ymmärtänette nyt, kuinka kapeasta pullonkaulasta on kyse. Moni alanvaihtaja, joka ymmärsi todennäköisyydet, saattoi jättää haun kesken silkasta toivottomuudesta, vaikka olisi soveltunut alalle täydellisesti. Tämä on suuri harmi, sillä moni ala – ei vain logopedia – hyötyisi motivoituneista ja kokeneista opiskelijoista.

Oslon yliopistossa on mahdollista hankkia Suomessa hyväksyttävä puheterapeutin pätevyys logopedian maisteriopinnoilla, kun pohjalla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja tietyt opintokokonaisuudet on tehtynä. Olisiko nyt aika rakentaa Suomeen vastaavanlainen väylä?

Väylää odotellessa haluan rohkaista alanvaihtajia: kun tiedät suuntasi, kulje sitä kohti rohkeasti ja sinnikkäästi vaikka todennäköisyydet olisivat sinua vastaan. Kolmannella yrityksellä paikka voi olla sinun! Älä luovuta. Sinua tarvitaan kentällä.

Eeva-Leena Vähämaa

logopedian pääaineopiskelija – vihdoin, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.