Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirusepidemiamallien avoimuudesta käyty keskustelu sisältää kiinnostavan kysymyksen teknologian etiikasta ja lainsäädännöstä.

Isoja päätöksiä Suomen poikkeustilamääräyksistä tehtiin nimenomaan THL:n epidemiamallien pohjalta. Päätökset yhdistettynä läpinäkymättömyyteen mallien toiminnasta herättivät monet ihmettelemään, miten kansanvaltaisuus ja mahdollisuudet tarkastella viranomaisen toimia toteutuivat. Sama huoli on noussut toistuvasti esiin myös teknologian etiikkaa koskevassa keskustelussa.

Mitä tapauksesta voi oppia?

Julkinen keskustelu on jo nyt vienyt eteenpäin demokratian kannalta keskeistä läpinäkyvyyttä. THL on merkittävissä määrin lisännyt avoimuutta julkaisemalla kevään aikana taustaoletuksia ja yhden oppivan mallin lähdekoodin. Kehityskulku muistuttaa eduskuntavaalien alla Helsingin Sanomien vaalikoneen toimintalogiikasta käytyä keskustelua, josta syntyi sittemmin erinomainen esimerkki avoimuuden hyödyistä. Harmi, ettei THL:ssä oltu selvästikään perehdytty Hesarin oppeihin ajoissa.

Lainsäädäntömme vaatii viranomaisten velvollisuuksien selkiyttämistä algoritmien avoimuuden osalta. Moni on vedonnut aiheellisesti julkisuuslakiin perusteluna lähdekoodin julkaisemisen puolesta. Se, miten julkisuuslakia tulisi soveltaa algoritmeihin, on kuitenkin juridisesti monella tapaa epäselvä.

Yksi avainkysymyksistä on, mihin julkisuusvaade kohdistuu: lähdekoodiin, dataan vai esimerkiksi järjestelmän dokumentaatioon. Jenni Hakkarainen, Riikka Koulu ja Kalle Markkanen käsittelivät asiaan liittyviä juridisia kysymyksiä ansiokkaasti artikkelissaan Läpinäkyvät algoritmit? Lähdekoodin julkisuus ja laillisuuskontrolli hallinnon digitalisaatiossa.

Läpinäkyvyys muuttaa kehitysprosesseja ja vaatii aikaa sekä sopimista. Avoimuuden vaatimus vaikuttaa teknologian kehitykseen monin tavoin.

Läpinäkyvyyden myönteinen vaikutus on, että se nostaa väistämättä kehitysprosessien tasoa huolellisuudessa. Viranomaisille on myös annettava aikaa valmistautua. Vaikka THL:n epidemiamallien tapauksessa läpinäkyvyys vaikuttaisi olevan pitkälti organisaation omien asiantuntijoiden käsissä, yleensä se koskettaa laajasti myös alihankkijaverkostoa.

Koronavirusepidemia osui aikaan, jolloin maailmalla on käyty aktiivista keskustelua tekoälyn sääntelystä, muun muassa Euroopan komissio julkaisi helmikuussa Valkoisen kirjansa tekoälyn sääntelyyn liittyen. Keskustelussa on yksi teema, josta on laaja yksimielisyys: luottamus edellyttää läpinäkyvyyttä sidosryhmille tavalla, joka mahdollistaa mallien kyseenalaistamisen.

On selvää, että kevään oppien pohjalta Suomessa ei pitäisi olla yhtään viranomaista, joka kehittää kansalaisiin vaikuttavia algoritmeja ilman läpinäkyvyyden olettamusta. Itse odotan viranomaisilta aktiivista viestintää toimista, joilla tätä luottamuksen perusedellytystä on lähdetty toteuttamaan.

Meeri Haataja

puheenjohtaja, IEEE:n tekoälyn etiikkasertifiointihanke, Espoo

