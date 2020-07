Mennyt kevät oli yliopistoille ja opetushenkilökunnalle koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Opetuksessa tehtiin radikaaleja muutoksia, eikä ongelmilta vältytty. Niitä aiheuttivat esimerkiksi tenttien vanhakantaiset ja nettiin taipumattomat arviointimenetelmät.

Yliopistojen digipedagogiikan kehityksessä työskentelee paljon ammattilaisia, jotka yrittävät muuttaa opetuskenttää digitaalisemmaksi. Kun perinteisiä tenttejä on järjestetty etänä, konservatiivisempi opetushenkilöstö on pyrkinyt ehkäisemään vilppiä kyseenalaisella videovalvonnalla.

Vaatimus videovalvonnasta webkameran avulla tenttiä suorittaessa on kohtuuton, eikä sille ole riittäviä perusteita, kun nykyaikana käytössä on myös uudenlaisia arviointimenetelmiä. Olen myös huolissani yliopisto-opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä webkameravalvonta vaikuttaa olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun kotirauhan kanssa.

Yliopisto-opiskelijat eivät ole poikkeusoloissa voineet työskennellä muualla kuin kodeissaan. Tästä johtuen opiskelija on joutunut opintosuorituksia saadakseen varmistamaan kotona tasokkaan webkameravälineistön sekä esittämään videokuvaa kodistaan vastentahtoisesti. Yliopistoilla ei ole ollut tähän juridista oikeutta tai perustelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole ohjeistanut autonomiaa nauttivia yliopistoja etätenttien järjestämisessä, joten jokaisessa yliopistossa on omat käytäntönsä. Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että yliopistoilla on yhtenäiset pelisäännöt opintosuoritusten etävalvontaan. Oikea taho laatimaan nämä säännöt on Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry.

Aleksi Sandroos

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.