Professori Jarkko Saarinen kirjoitti matkailun kestävästä tulevaisuudesta (HS Vieraskynä 15.7.). Keskustelunavaus on tärkeä. Koronakriisin jälkeinen aika vahvistaa monien muiden muutosvoimien jo käynnistämää tarvetta miettiä uudelleen myös matkailun merkitystä. Kestävän kasvun tavoitteet koskevat myös matkailua.

Helsingissä matkailun kehittämistä on viime vuosien aikana tehty kaupunkilaisten hyvinvointia ja parempaa pääkaupunkia vaalien. Jatkuvan määrällisen kasvun sijaan olemme tehneet strategisen päätöksen keskittyä nimenomaan laatuun. Olemme hieman hämmennystäkin aiheuttaen selostaneet tätä visiotamme myös kansainvälisillä matkailualan areenoilla. Haluamme olla paras kaupunki niille, jotka todella ovat Helsingistä ja sen tarjoamasta kiinnostuneita.

Matkailun tulee ensisijaisesti hyödyttää kaupungin paikallisyhteisöä ja tukea kestävää kehitystä. Se tarkoittaa muun muassa paikallisten alan yrittäjien tärkeyttä, matkailun vaikutusten laajaa ymmärrystä, sekä panostusta kestävän matkailun kehittämiseen.

Merellisen Helsingin ja sen palveluiden kehittäminen, uusi nykytaiteen Helsinki biennaali sekä mahdollinen uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo ohjaavat matkailua Helsingissä kestävämpään suuntaan. Näitä suuria investointeja ei kuitenkaan tehdä matkailun ehdoilla, vaan kaupungin kokonaisvaltainen kehittyminen huomioiden.

Kun Helsinki on vireä, kansainvälinen ja asukkaidensa mielestä kiinnostava, on todennäköisempää, että myös tänne tulevat matkailijat arvostavat nimenomaan ominaispiirteitämme, tulevat uudestaan ja vievät viestiä Helsingistä eteenpäin.

Koronaviruksen vaikutukset ovat iskeneet Suomessa kaikkein rankimmin juuri Helsingin matkailuun. Helsingin viime vuoden 4,5 miljoonasta rekisteröidystä yöpymisestä 54 prosenttia oli ulkomaalaisia. Noin puolet Helsinkiin suuntautuvasta matkailusta oli työperäistä matkustamista, eli kongresseja ja yrityskokouksia. Kiitettävästi vilkastunut kotimaan matkailu ei korvaa ulkomaalaisten vieraiden ja työmatkaajien puutetta.

Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella helsinkiläiset olivat poikkeuksellisen yksimielisiä siitä, että matkailulla on tärkeä merkitys kaupungille. Muualta tulleiden vieraiden tuottamat hyödyt nähdään selvästi haittoja suuremmiksi. Helsingin ja koko Suomen matkailun etu on se, että liikaturismin ilmiöt eivät ole iskeneet meille. Matkailun kielteisten lieveilmiöiden torjuntaan on herätty ajoissa.

Jotta hyvä suuntaus jatkuisi, kestävyys on huomioitava entistä vahvemmin kaikessa matkailun kehittämisessä. Sitä vaativat sekä kaupunkilaiset että matkailijat. Koronaviruksen jälkeisessä maailmassa turvallisuus, kestävyys ja paikallisidentiteetti ovat entistä tärkeämpiä kilpailutekijöitä.

Kuluttajien käyttäytyminen tulee ilmastokriisin ja koronakriisin seurauksena muuttumaan. Myös digitalisaatio muuttaa matkailualaa merkittävästi. Helsinki tulee tekemään jatkossakin pontevasti työtä sen eteen, että matkailu ja matkailijat ovat arvokas, kestävä ja rikastuttava osa pääkaupunkimme kehitystä.

Jan Vapaavuori

Helsingin pormestari (kok)

Laura Aalto

toimitusjohtaja, Helsinki Marketing

