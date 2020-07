Kaarina Johansson kirjoitti (HS Mielipide 19.7.), että suuret rekat ovat tieliikenteessä vaarallisia ja iso ongelma. Näin on, mutta pääasiassa tunnetasolla. Suurten ajoneuvoyhdistelmien ohittaminen on pelottavaa, etenkin jos näkyvyys tiellä on huono. Johanssonin esittämään ongelmaan tulisikin etsiä ratkaisuja tai vähintään helpotusta.

Pitkien, kahden perävaunun ajoneuvoyhdistelmien turvallisuus on kuitenkin tilastojen valossa hyvä. Niiden kuljettajilta vaaditaan lisäkoulutusta, joten kahden perävaunun ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat ovat todellisia ammattilaisia. Toisekseen kahden perävaunun yhdistelmäajoneuvot vähentävät vaaratilanteiden riskiä, sillä ajokerrat vähenevät niiden kuljettaessa enemmän tavaraa yhdellä kertaa.

Väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas kirjoitti (HS Vieraskynä 20.7.), että liikenneinvestoinneissa tarvitaan ilmastovastuuta, ja investointien painotusta on siirrettävä tehokkuusajattelusta ympäristöajatteluun.

Analyysi oikea, mutta johtopäätökset jäivät huonoiksi. Liikenteen tulee olla jatkossakin tehokasta, mutta samalla on huomioitava ilmastovaikutukset. Liikenne ja kuljetukset ovat palvelutoimintaa, jota ilman pitkien matkojen yhteiskuntamme ei toimi. Mitä tehokkaammin kuljetukset toimivat, sitä parempi.

Suomi on jo nyt omaa superluokkaansa pitkän matkan raskaiden tiekuljetusten tehokkuudessa ja päästöjen vähentämisessä. Syy on siinä, että Suomessa yleisellä tieverkolla sallitaan tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta kuorma-autoyhdistelmät, joiden maksimimassa on 76 tonnia ja kokonaispituuden maksimiarvo 34,5 metriä. Vain eräissä muissa maissa sallitaan vielä suurempia arvoja, mutta vain tarkoin rajatuilla yhteysväleillä. Lisäksi kuljetuskustannukset ja päästömäärät ovat Suomessa kuljetussuoritetta (tonnikilometri) kohden merkittävästi pienemmät kuin missään muussa maassa.

Kun väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin, liikenne alkaa hidastua kaupunkien sisään- ja ulosmenoväylillä sekä pääkaduilla. Tällöin heikkenee liikenteen ja kuljetusten tehokkuus, ja samalla päästöt kasvavat. Rautateiden 6 000 kilometrin pituinen rataverkko harvassa olevine tavara-asemineen ei kykene palvelemaan yhteiskuntaa samassa mittakaavassa kuin maamme kokonaisuudessaan 400 000 kilometrin tieverkko.

Olisikin tunnustettava, että Suomi tarvitsee tehokasta, koko maata rajalta rajalle palvelevaa tieliikennettä vielä pitkään. Siksi sitä tulee kehittää koko maata palvelevaksi ja samalla ilmastovastuulliseksi.

Jussi Sauna-aho

Vantaa

