Kun luin Erkki Lähteen kirjoituksen Suomen metsien jatkuvan kasvatuksen puolesta (HS Mielipide 15.7.), ilahduin, sillä muistan hänen vastustaneen metsien avohakkuuta hyvin kauan. Avohakkuu oli julistettu ainoaksi oikeaksi tavaksi hoitaa Suomen metsiä.

Arvasin, että hänen kirjoituksensa saa aikaan vastustusta. Kolmen päivän kuluttua niin tapahtuikin voimalla seitsemän miehen. He kaikki kirjoittivat avohakkuun puolesta metsien jatkuvan kasvatuksen sijaan.

Avohakkuuta harjoittavat Suomen metsähallitus ja kaikki suuret metsäyhtiöt UPM:stä alkaen. Niillä on myös omat biologinsa puolustamassa avohakkuuta, koska ”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”.

Kimmo Hovila (HS Mielipide 18.7.) pitää avohakkuun jälkeen istutettua taimikkoa kauniina, mutta ainakin minun mielestäni se on parin vuoden kuluttua aikamoista ryteikköä, jossa liikkuminen on vaikeaa. Ojituksen takia pitäisi pystyä hyppimään kuin kenguru.

Ennen taimikon istutusta maaperä käsitellään raa’asti auraamalla, äestämällä ja kaivamalla kannot ylös. Tutkimuksen mukaan siitä nousee enemmän hiilidioksidia ilmaan kuin itse hakkuusta. Ilmastonmuutoksen kannalta tämä on haitallista, ja lahopuuta siinä on paljon vähemmän kuin jatkuvan kasvatuksen aikana.

Luonnon monimuotoisuus on avohakkuun takia vähentynyt huolestuttavan paljon. Monet linnut tarvitsevat lahopuuta pesimiseen, ja ennen yleiset metsälajit ovat nyt uhanalaisia, kuten hömötiainen ja monet tikkalajit. Myös puuaines on huonoa. Taitavat puusepät ostavat materiaalin Saksasta, jossa avohakkuu on kielletty.

Kansalaisaloitteen allekirjoittajat haluavat kieltää avohakkuun valtion metsissä. Olen yksi heistä.

Sesse Koivisto

biologi, Helsinki

