Helsingin kaupunki muistaa yleensä lukea ortodoksisen Uspenskin katedraalin mukaan kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin matkailijoille suunnatussa tiedotuksessa. Sitä Uspenski epäilemättä onkin.

Sen sijaan, että kaupunki syytää rahaa kaikenlaisiin trendihankkeisiin, kaupungin johdon sietäisi pysähtyä ajattelemaan, miten siivottomassa kunnossa Uspenskille Kauppatorin suunnasta johtavat portaat ja koko rinne ovat etenkin viikonlopun biletyksen jälkeen. Oluttölkkejä, paperi- ja muovipusseja sekä kertakäyttöpakkauksia on viskelty ympäriinsä, mikä suututtaa ja masentaa ortodoksista kävijää pyhäaamun liturgiaan tullessa.

On turha valittaa, etteivät viikonloppu- ja ylityöjärjestelyt mahdollista siivousta. Kyse on juuri siitä kaupunkikuvasta, jonka niin ponnekkaasti rummutetaan olevan kaupungin tavoitteena. Samaa siivottomuutta on keskustassa muuallakin viikonloppuisin.

Japanilaiset ja lähempääkin tulevat turistit voivat vain ihmetellä tuota törkyistä näkyä, joka vallitsee siistin kaupungin kuvaa tavoittelevassa Helsingissä.

Ari Sirén

lähetystöneuvos, eläkkeellä, Helsinki

