Muut lehdet

Iltalehden mukaan Suomi selvisi koronavirusepidemian ensimmäisestä aallosta maailman mittakaavassa katsottuna hyvin, mutta varovaisuutta tarvitaan yhä.

”Suomi ei ole maailmasta erillinen saari, ja niin kauan kuin virus leviää, on oltava varuillaan.”

”Kaikkea mitä nyt saa tehdä, ei kannata tehdä, jollei ole vakuuttunut tekemisen turvallisuudesta. Läheisiä saa taas tavata ja ravintolassa voi käydä. Kannattaako kuitenkaan mennä sinne, missä näkee suurten ihmisjoukkojen tungeksivan? – – Omaa huolellista harkintaa tarvitaan edelleen.”

Kauppalehti kommentoi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) uutta kantaa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

”EK sanoo nyt ensimmäistä kertaa, että ansiosidonnainen työttömyysturva ei saa olla sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen ja että nykyjärjestelmä, jossa kaikki maksavat, mutta vai kassan jäsenet saavat, on epäoikeudenmukainen.”

”EK:n viestiä voi pitää radikaalina vain ajankohdan suhteen. EK ei ollut asiassa lainkaan innoissaan, kun professori Heikki Hiilamo esitti vuonna 2015 radikaaleja muutoksia työttömyysturvaan.”

”Mikä asiassa hiertää ay-liikettä? Se, että kassan jäsenyyden varjolla ihmiset ovat liittyneet myös ammattiyhdistyksiin. Vaikka juridisesti kassa ja ay-liike ovat kaksi täysin eri asiaa, niin vuosikymmenten aikana on Suomessakin luotu erilaista kuvaa asiasta.”

”EK:lla saattaa toki olla ketunhäntä kainalossa, kun se ei enää halua sitoa ansiosidonnaisen työttömyysturvaa työttömyyskassan jäsenyyteen. Se on kuitenkin pienempi paha kuin se, että työttömyyskassoihin kuulumattomat palkansaajat maksavat yli 200 miljoonaa euroa yhteiseen kassaan vuodessa niin sanotusti tyhjästä.”

Keskisuomalainen tarttuu pääkirjoituksessaan Valko-Venäjän lähestyviin presidentinvaaleihin.

”Valko-Venäjällä käydään ensi kuussa presidentinvaalit, joista on tulossa maan itsevaltiaan Aljaksandar Lukašenkan kovin haaste. Ura on pitkä, sillä Lukašenka on toiminut Valko-Venäjän päämiehenä vuodesta 1994 eli pitempään kuin Urho Kekkonen aikoinaan Suomessa.”

”Vuodesta toiseen Lukašenka on luvannut kansalleen turvallisuutta ja hyvinvointia. Koronapandemia rikkoi asetelman.”

”Presidentti vähätteli pandemiaa alusta asti: hänestä se oli ”psykoosi”, joka paranisi votkalla, saunomisella ja maataloustöillä. – – Nyt tartuntaluvut alle kymmenen miljoonan asukkaan maassa kuuluvat Euroopan korkeimpiin. Turvallisuuden tilalla on pelko.”

”Vaaleja Valko-Venäjällä ei silti siirretä edes koronan vuoksi. Lukašenka vähätteli pandemian riskiä niin näkyvästi, että virheen tunnustaminen tuhoaisi hänen kovan miehen imagonsa.”