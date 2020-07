Vesa Sirén esitteli kirjoituksessaan (HS 21.7.) Anne Applebaumin teoksen Twilight of Democracy.

Kirjoitus herätti monia ajatuksia kirjoista, jotka yrittävät avata populismin syitä. Sirén toteaa, että ”Applebaum analysoi vain vähän sitä, mikä on saanut ihmiset äänestämään populisteja”. Samanlainen analyysin ohuus on yleinen ongelma myös monissa populismia käsittelevissä tieteellisissä artikkeleissa.

Oman näkemykseni mukaan populismia ruokkii vaihtoehdottomuus.

Neuvostoliiton romahduksen ja itäblokin hajoamisen jälkeen luotiin kuva maailman kansoja ja kansalaisia yhdistävästä yhtenäisajattelusta, joka olisi yhteiskunnallisen optimiratkaisun välttämätön edellytys.

Ihminen on dualistinen olento. Meissä on sekä hyvää että pahaa. Olemme itsekkäitä yhdessä tilanteessa, auttavaisia ja ymmärtäväisiä toisessa. Haluamme vapauden päättää asioistamme, mutta toisaalta haluamme rajoittaa kanssaihmisten oikeuksia silloin, kun koemme niiden uhkaavan omiamme.

Maailma ei ole valmis, eikä sellaiseksi tule. Maailma on täynnä ristiriitoja. Tässä piilee myös ihmisyyden siemen: meillä pitää olla erilaisia vaihtoehtoja, joita voimme sovitella keskenämme. Ihmiselle on esimerkiksi luonnollista haikailla vastavoimaa liian suureksi käyneille hallitsijoille. Yksi sellainen on kansainvälinen talous. Viime kädessä globaali talous palvelee ennen kaikkea kansainvälistä eliittiä, jonka moni näkee uhkaksi omalle tulevaisuudelleen.

Poliittinen järjestelmä ei ole onnistunut luomaan demokraattista vastavoimaa kansainväliselle rahan vallalle. Vallitsevassa tilanteessa osa kansasta kelpuuttaa myös autoritaarisen vaihtoehdon.

Viimeistään nyt olisi tärkeää, että politiikan valtavirta-ajattelulle löytyisi myös sellaisia vaihtoehtoja, joiden tavoitteena on yhteiskuntarauhan säilyminen. Niiden esittäjiltä vaaditaan rohkeutta asettua vastustamaan globaalin eliitin tavoitteita.

Veikko Halttunen

kauppatieteiden tohtori, Espoo

