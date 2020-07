Helsingin Sanomissa (19.7.) oli pitkä juttu siitä, kuinka monet nuoret joutuvat turhaan eläkkeelle. Itse jouduin pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle vähän yli 30-vuotiaana. Olen nyt yli 45-vuotias.

Minulla on jatkuvasti tunne, että olen yhteiskunnan ulkopuolella. Ajattelen usein, että elämäni on melko turhaa. Olen hakenut työpaikkoja, mutta en ole läpäissyt terveystarkastuksia enkä saanut töitä.

Itsetuhoisia ajatuksia tulee joskus mieleen, mutta osaan hakea apua, jos masennusoireet ovat vaikeita. Minulle tuli myös päihdeongelma – lähinnä siksi, että päivisin ei ollut mitään tekemistä. Siihenkin hain apua.

Kaltaisiani on kymmeniätuhansia. Eipä meistä juuri kukaan tunnu välittävän. Moni meistä elää köyhyydessä ja on hyvin yksinäinen. Varaa harrastuksiin tai kulttuurielämään ei ole. Meidät on ajettu pois yhteiskunnasta. Kukaan ei tunnu ajavan meidän asiaamme.

Turhautunut työkyvyttömyyseläkeläinen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.