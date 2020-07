Suomi auttaa Kreikasta saapuvia alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suuri osa heistä tulee Suomeen tulee ilman perhettään.

Tiedämme, miten keskeinen merkitys perheellä on vaikeuksista selviytymisessä. Tutkimuksista tiedetään lisäksi, että pakolaislapsilla, jotka pysyvät perheidensä yhteydessä tai pääsevät takaisin tähän yhteyteen, on parempi kyky sopeutua kuin lapsilla, jotka joutuvat selviytymään yksin.

Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus muista kulttuureista tulleiden lasten ja perheiden kohtaamisessa. Diakonissalaitoksen ja Suomen valtion ratifioimien YK:n lapsen oikeuksien perusteella pidämme tärkeänä, että oleskeluluvan saaneille lapsille mahdollistuisi heidän perheidensä jälleenyhdistyminen Suomessa. Jos se ei syystä tai toisesta ole mahdollista, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla vastaanottopalveluiden lisäksi.

Meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi kummiperhetoiminnasta, jossa lapselle ja nuorelle etsitään soveltuva kummiperhe, joka tukee nuorta hänen tarpeisiinsa soveltuvalla tavalla. Kummiperhe ei ole sijaisperhe, mutta se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden päästä kokemaan suomalaista arkea. Tärkeää on myös tunnistaa ajoissa vankemman avun tai hoidon tarve. Siksi erilaisten mielenterveyttä tukevien palveluiden tulisi olla sujuvasti saatavilla.

Suomeen tulevien lasten ja nuorten on tärkeä saada hyvä vastaanotto. Se on tärkeää riippumatta siitä, jäävätkö he maahamme vai eivät.

Tuija Åstedt

johtaja, Globaali vastuu

