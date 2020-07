Tasavallan presidentin valtaoikeuksien rajat ovat nousseet tänä vuonna esille useamman kerran. Huomio on keskittynyt siihen, onko presidentti pyrkinyt venyttämään ja laajentamaan valtiosääntöisten valtaoikeuksiensa rajoja. Keskustelu on tuntunut toisinaan keinotekoiselta ja siitä on puuttunut laajempi yhteiskunnallinen perspektiivi sekä historia.

Suomessa vuonna 1919 säädetty hallitusmuoto loi perustan demokraattiselle oikeusvaltiolle. Siinä valittu vallanjaon malli loi sisällissodan ja kuningashankkeen kaatumisen seurauksena vahvan aseman tasavallan presidentille. Hallitusmuodon säätämisessä voittaneen osapuolen mukaan presidentin vahvaa toimeenpanovaltaa tarvittiin estämään ”liiallisen kansanvallan”, eduskuntakeskeisyyden, potentiaalisia riskejä.

Presidentin valta-asemasta tuli korvike oikeiston kannattamalle kuninkaanvallalle. Kokonaisuudessaan hallitusmuoto kuitenkin perustui laajaan konsensukseen, jota ilmensi K. J. Ståhlbergin johdonmukainen laillisuusajattelu yhteiskunnallisten ristiriitojen lieventämiseen yhdistettynä. Siinä presidenttiä tukivat erityisesti maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit.

Vuoden 1919 hallitusmuoto antoi presidentille vahvat valtaoikeudet, jotka vertautuivat Yhdysvaltain ja Ranskan presidenttien oikeuksiin. Näitä oikeuksiaan moni valtionpäämiehemme on käyttänyt tehokkaasti – Urho Kekkonen epäilemättä vahvimmin ja pisimpään.

Samalla kysymys on valtaoikeuksien rajojen koettelemisesta. Oli valtaa enemmän tai vähemmän, rajojen etsiminen liittyy aina korkeiden tehtävien hoitamiseen.

Valtaoikeuksien alasajo käynnistyi Mauno Koiviston aikana. Viimeistään 2000-luvulla Suomi siirtyi presidenttikeskeisestä järjestelmästä niin sanottuun normaaliparlamentarismiin.

Muutokset ovat aiheuttaneet ajoittain kiistoja vallankäytön rajoista. Keskustelu on kuitenkin aivan liiaksi jämähtänyt muodollisiin valtaoikeuksiin ja niiden käyttämisen yksityiskohtien spekuloimiseen. Presidentin rooli arvojohtajana on jäänyt keskustelun ulkopuolelle. Kuitenkin juuri arvojohtajuus oli se elementti, jonka merkitystä alleviivattiin silloin, kun ylimpiä valtasuhteita muutettiin.

Käytännössä arvojohtajuus on voinut tuoda presidenteille huomattavaa vaikutusvaltaa tärkeissä yhteiskuntapoliittisissa ratkaisuissa. Arvojohtaja voi myös yhdistää kansaa tavalla, joka palvelee yhteistä hyvää – erityisesti kriisien aikana. Sauli Niinistön nauttimasta kansansuosiostakin näkyy, että hänen puheissaan ja toiminnassaan on elementtejä vahvasta arvojohtajuudesta. Se on tärkeämpää kuin päivänpolitiikan kiemurat.

Jukka Kekkonen

oikeustieteen ja roomalaisen oikeuden professori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.