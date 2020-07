Puolustusministeriö julkisti juhannuksen jälkeen ­yllättäen tiedotteen, joka on jäänyt julkisuudessa turhan vähälle huomiolle. Tiedote sisälsi Ilmavoimien laatiman muistion, joka käsittelee Hornet-hävittäjien elinkaaren jatkamis­mahdollisuutta eli niin sanotun HX-hankkeen lykkäämistä.

Hornetien elinkaaren jatkaminen nousi keskusteluun keväällä (HS 27.4. ja HS 7.5.), kun koronaviruspandemian vaikutukset Suomen ja valtion talouteen alkoivat paljastua.

HX-hankkeelle on varattu rahaa ­10 miljardia euroa. Puolustusministe­riön muistio on vastaus siihen pohdintaan, paljonko Hornetien elinkaaren jatkaminen maksaisi. Muis­tion mukaan elinkaaren jatkaminen viidellä vuodella maksaisi 1,8–2,4 miljardia euroa.

Ilmavoimat suhtautuu Hornetien elinkaaren jatkamiseen lievästi sanottuna nuivasti. Muistion sävy ei siksi olekaan se, kuinka elinkaaren jatkaminen olisi mahdollista vaan se, miksi se ei ole. Kieli poskessa voisi sanoa, että kukapa viitsisi nuuskia vanhaa patinaa kun sieraimissa on käynyt jo uuden nahan tuoksu.

Vakavasti puhuen kyse on tietysti paljon isommasta asiasta. Ilmavoimien mukaan ”elinkaaren jatkamisella aiheutettaisiin kohtuuttomat operatiiviset riskit ja huomattavan suuret kielteiset kustannusvaikutukset”. Kumpaakaan ei voi sivuuttaa olankohautuksella.

Pelottavalta kuulostava operatiivinen riski on kuitenkin suhteellinen käsite. Sen suuruutta pystyy tuskin kukaan määrittelemään. Pieni maa joutuu aina ottamaan riskejä puolustuksessaan, koska kaikkeen ei ole rahaa.

Tälläkin hetkellä Suomen ilmapuolustuksessa on otettu riski, koska meiltä puuttuvat korkealle kantavat ilmatorjuntaohjukset. Meri­puolustuksessa on jo vuosikymmeniä otettu riski, koska meiltä puuttuvat sukellusveneet ja niiden torjuntaan tarvittavat torpedot. Uudet ilmatorjuntaohjukset ja torpedot ovat näiden riskien vuoksi parhaillaan hankinnassa. Maavoimat otti kantaakseen ison riskin silloin, kun Suomi päätti luopua jalkaväkimiinoista. Esimerkkejä löytyy helposti.

Lähtökohtaisesti Ilmavoimat on oikeassa: Hornetia on lennetty suunnitellun elinkaaren mukaisesti. On aika ostaa uusi.

On kuitenkin hyvä olla varasuunnitelma siltä varalta, että korona­virusepidemia jatkuu ja sen aiheuttamat taloudelliset vahingot ylittävät pahimmat pelot. Puolustusministeriön julkistamassa muistiossa onkin tavallaan varasuunnitelman kehys.

Kiinnostavaa Ilmavoimien elinkaarilaskelmassa on se, että Hornetien rakenteiden kunnostaminen viideksi lisävuodeksi maksaisi vain 50 miljoonaa euroa. Koneet ovat siis niiden osalta hyvässä kunnossa.

Sen sijaan ilmataisteluaseiden uusiminen veisi kokonaisinvestoinneista noin puolet eli 700–1 000 miljoonaa euroa. Tässä onkin laskelman suurin puute. Tätä osuutta olisi pitänyt avata tarkemmin.

Muistiossa sanotaan, että mahdollisessa uusien ohjusten hankinnassa on huomioitava, että Horneteihin sopivia ohjuksia voi varmuudella hyödyntää ”vain yhdysvaltalaisissa HX-kandidaateissa”.

Asian olisi voinut ilmaista myös toisin: Hornetiin sopivia ohjuksia voi käyttää varmuudella myös yhdysvaltalaisissa HX-kandidaateissa sekä mahdollisesti joissain muissakin. Toisin sanoen on suuri mahdollisuus, että päivitetyt ohjukset sopivat Hornetin seuraajaan.

Samalla olisi voitu muistuttaa, että Hornetien Amraam-tutkaohjus on täsmälleen sama ohjus, jota käytetään Puolustusvoimien Nasams-ilmatorjuntajärjestelmässä. Voisi kuvitella, että päivitetty versio kävisi siihen myös, eli hukkaan ne eivät menisi vaikka Hornetin seuraaja ei niitä käyttäisikään. Käyttämättömiä aseita voidaan myös myydä.

Juuri nyt näyttää siltä, että HX-hanke voidaan viedä loppuun, vaikkakin hiukan myöhässä. Hävittäjien ostolla on vahva poliittinen tuki, eikä kymmenen miljardin lisävelka tunnu koronavirusepidemian hoitamisen rinnalla enää niin suurelta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto sai kesäkuussa valmiiksi tarkastuskertomuksen Puolustusvoimien strategisten hankkeiden rahoituksesta ja kustannuksista. Se on suurimmalta osin salainen, mutta julkisessa osuudessa sanotaan, että hävittäjähankkeen ”aiheuttamat menolisäykset rasittavat valtionvelkaa mutta ovat pienet verrattuna koronakriisiin”.

Voiko sitä enää suoremmin sanoa? Tarpeeksi kun suhteutetaan, ei mikään tunnu enää miltään.

Kirjoittaja on puolustus- ja turvallisuuskysymyksiä seuraava HS:n toimittaja.