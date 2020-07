Tietokirjailija Anne Applebaumin tällä viikolla julkaistun Twilight of Democracy -kirjan viimeinen luku on nimeltään The Unending of History eli vapaasti käännettynä historian loputtomuus. Se haastaa Francis Fukuyaman teoksen End of History and the Last Man eli Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992), vaikka Applebaum ei asiaa erikseen mainitse.

Applebaum näkee historian syklisenä, mutta näkikö Fukuyama toisin? On väitetty, että Historian loppu ja viimeinen ihminen -kirja juhli liberaalin demokra­tian ”lopullista” voittoa fasismin ja kommunismin sorruttua. Kirjassa oli kuitenkin esimerkiksi seuraavia varauksia.

1) ”Meidän ei pitäisi ihmetellä sitä, etteivät kaikki entiset kommunistimaat siirry nopeasti ja vaikeuksitta vakaaseen demokratiaan; jos niin kävisi, se vasta olisikin hämmästyttävää.”

2) ”Saamme todennäköisesti nähdä, että joissakin Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan osissa marxisti-leninistien sijaan nousee erilaisia diktaattoreja, nationalisteja ja everstejä.”

3) ”On mahdollista, että nykyinen suuntaus demokratiaan on pelkästään suhdannevaiheen tapainen ilmiö.”

4) ”Relativismi – oppi, jonka mukaan kaikki arvot ovat suhteellisia ja joka ei hyväksy ’ensiarvoisia näkökohtia’ – jäytää ilmeisesti pakostakin myös demokratian ja suvaitsevuuden opit ontoiksi.”

5) ”Emme voi lopultakaan tietää ­myöskään sitä, havaitsevatko [liberaaliin demokratiaan] matkustajat hieman uutta ympäristöään katseltuaan sen epätyydyttäväksi ja suuntaavatko he katseensa kohti uusia taipaleita matkustaakseen yhä kauemmaksi.”

Sekaannusta aiheutti end-sanan kaksoismerkitys loppuna ja päämääränä. Identiteetti-kirjassa (2018, suomennos 2020) Fukuyama muistutti, että hän ei tarkoittanut end-sanalla historian ”loppumista” vaan ”kohdetta” ja ”päämäärää” eikä demokratiaa parempaa ole löytynyt. Totta tuokin: jos kirjan nimi alkaisi sanoilla ”Historian kohde” tai ”päämäärä”, se olisi myynyt vähemmän, mutta vastannut sisältöään paremmin.

Historiassa on syklisyyttä, mutta myös kehitystä vaikkapa lapsikuolleisuuden vähenemisessä ja koulutustason nousussa köyhimmissäkin maissa. Samalla kenenkään valta ei ole ikuista ja pienimmän riesan tie on vallan vaihtuminen vaalien eikä verenvuodatuksen kautta.

Senkin kirjat todistavat, että demokratia ei ole itsestäänselvyys. Sen puolustaminen voi vaatia 2020-luvulla enemmän ponnisteluja kuin vuosikymmeniin.

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.