Julkisessa keskustelussa työllisyysasteen nostamisesta on yksi ydinkysymys jäänyt sivuun: kohtuullisen sosiaaliturvan tason ja työnteon kannustimien välinen jännite.

Nykyistä sosiaaliturvaa on arvosteltu siitä, että se syrjäyttää työkykyisiä ja -haluisia ihmisiä pysyvästi pois työmarkkinoilta. Kriitikoiden mielestä sosiaaliturva syrjäyttää takaamalla liian miellyttävän toimeentulon, eikä työ siksi houkuttele. Kannustavassa sosiaaliturvassa ratkaisu olisi heikentää sosiaaliturvaa niin, että huonompikin työ maistuisi. Työmahdollisuudet tuntuisivat silloin paremmilta, koska työttömänä saisi entistä heikomman toimeentulon.

Sosiaaliturvan tavoite on kuitenkin taata jokaiselle kohtuullinen toimeentulo eri elämän­tilanteissa ja rakentaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Nykyisin perusturva on niin heikko, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on toistuvasti kiinnittänyt asiaan huomiota.

Työttömän peruspäiväraha on 724 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen työttömyyden perusteella maksettu ansiopäivä­raha 1 300 euroa kuukaudessa, mikä ylittää vain niukasti 1 250 euron köyhyysrajan.

Keskeinen kysymys sosiaaliturvan uudistamisessa on se, missä menee kannustamisen ja kannattelemisen välinen raja. Kannustavuuden lisääminen sosiaaliturvaa heikentämällä alkaa olla vaikeaa ilman, että yhä ­useampi jää heikoilla ollessaan ilman tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa.

Heikoimpien asemaa ei tule enää heikentää. Köyhällä, olipa hän yksinäinen tai perheellinen, on Suomessa tarpeeksi vaikeaa jo nyt. Lapsiperheköyhyydellä on kielteisiä vaikutuksia myös lasten kasvuun ja kehitykseen. Sosiaaliturvan heikennykset lisäisivät kalliisti korjattavia sosiaalisia ongelmia.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa onkin pidettävä tavoitteena kannattelevaa sosiaaliturvaa, joka ei jätä ketään ulkopuolelle vaan pitää kaikki mukana. Sosiaaliturvan tulee joustavasti huo­mioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja voimavarat ja yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa kannatella tuen saajaa vaikeuksien aikana ja niiden yli.

Eija Koivuranta

toimitusjohtaja, Väestöliitto, Suomen sosiaali ja terveys ry:n edustaja sosiaaliturvakomiteassa

