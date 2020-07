Pormestari Jan Vapaavuori ja Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto kirjoittivat (HS Mielipide 22.7.) matkailun tärkeydestä Helsingille ja kaupungin panostamisesta kestävään matkailuun.

He eivät kuitenkaan ottaneet lainkaan kantaa siihen, miksi Helsingin kaupunki on tehnyt liikennesuunnittelussaan ratkaisuja, jotka ovat sujuvan ja kestävän matkailun esteinä.

Tuusulanväylästä suunnitellaan kaupunkibulevardia. Tämä tarkoittaa, että matka-aika taksilla tai yksityisautolla Helsinki-Vantaan lentoasemalta keskustaan moninkertaistuu. Kunhan kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaalla jälleen vilkastuu, olisi monella matkustajalla mahdollisuus tehdä lyhyt ruokailu-, ostos- ja maisemakierros pääkaupungissa. Pikakierros kauniissa Helsingissä toisi tuloja paikallisille yrittäjille, mutta voisi myös innostaa matkailijoita saapumaan Helsinkiin seuraavalla kerralla pidemmäksi aikaa. Nämä vierailut jäävät tekemättä, mikäli keskusta ei ole nopeasti saavutettavissa lentoasemalta.

Risteilyalukset pysähtyvät Herne­saaressa. Alueesta on tulossa vuosiksi rakennustyömaa, ja uuden asuinalueen liikenneratkaisut näyttävät nyt ennakoivan ruuhkien moninkertaistumista. Kannattaako risteilymatkustajan siis nousta laivasta ­Helsingissä, jos hän ei ehdi kuin istua turistibussin tai taksin penkillä ja katsoa ruuhkaa?

Helsingissä on myös oivallinen turistinähtävyys ja varakkaiden turistien lentokoneiden laskeutumispaikka: Malmin lentokenttä. Sen tuhoamisen imagoarvo on Helsingille todella kielteinen. Samalla moni maksukykyinen matkailija saattaa jättää Helsingin väliin, kun kätevää kaupunkikenttää ei ole tarjolla.

Olisi kaikkien etu, että matkailijat saisivat hyvän kuvan Helsingistä. Näin he tulisivat uudestaan ja suosittelisivat Helsinkiä muillekin. Mikäli kaupungin liikennejärjestelyt eivät toimi, matkailustrategian merkitys on aivan olematon. Ensin on saatava matkailijat kaupunkiin.

Pertti Sivonen

Helsinki

