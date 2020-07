Keskikesä toi puskista tiedon, että linja 238 Siikajärveltä Leppävaaraan lopetetaan 10.8. ja matkustajat pannaan vaihtamaan bussia.

Ai teitä virkamiehiä siellä kirjoituspöydän takana! Puna­kynää on niin helppo heiluttaa ja vaikeuttaa ihmisten elämää.

Siikajärveltä on aina ensisijaisesti kuljettu Vanhaa Turuntietä myöten kouluihin, Jorviin, työhön ja asioille, eikä sitä muuta Espoon keskuksen nimeäminen siikajärveläisten hallinnolliseksi keskukseksi. Luoteis-Espoo on täynnä tynkälinjoja, joiden tyhjyyttään kumisevat bussit vain kuluttavat asfalttia. Näin käy, kun virkamies ei kuuntele, mitä kuntalaiset tarvitsevat vaan ajaa laput silmillä hienoa tähtimal­liaan, jonka mukaan ihmisten on vain kuljettava sinne, mihin bussit ajavat. Kattia kanssa! Ja mekin tuon lystin veroina maksamme, vaikka emme edes saa tarvitsemaamme palvelua.

Useiden tynkälinjojen sijaan täällä voisi ajaa vain kaksi linjaa. Ensimmäinen olisi suora linja Siikajärveltä Leppävaaraan ja toinen olisi rengaslinja reitillä Espoon keskus–Kolmperä–Veikkola–Kolmiranta–Siikajärvi–Solvalla–Espoon keskus. Näin ihmiset pääsisivät moneen paikkaan ilman vaihtoa, joka on monissa matkustajatutkimuksissa todettu matkustajia eniten närästäväksi asiaksi.

Ensi keväänä on kuntavaalit. Mikä puolue ajaisin siikajärveläisten asiaa byrokraattien mielivaltaa vastaan? Täällä olisi roppakaupalla ääniä tarjolla.

Terhi Parkkinen

Espoo

