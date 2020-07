EU:n vastaleivottu hätärahoitus- ja budjettisopu on herättänyt paljon keskustelua Suomen onnistumisesta Brysselissä. Vaikuttaa siltä, että isolle osalle kommentoijista roolimme nettomaksajana on valjennut vasta nyt. Tuossa roolissa olemme kuitenkin olleet läpi EU:n historian.

Nettomaksajia on niin yksilö-, kunta-, valtio- kuin valtioliitto- tai maanosatasollakin. Hyvin ansaitseva, pääkaupunkiseudulla asuva suomalainen on nettomaksaja kaikilla mainituilla tasoilla. Vastineeksi meidän ei tarvitse rakentaa muuria kotimme, kaupunkimme, valtiomme ja maanosamme ympärille. Nettomaksajana on hyvä olla.

Tatu Luoto

luokanopettaja, Helsinki

