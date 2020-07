Nyt keskustellaan siitä, jäimmekö tappiolle neuvotteluissa EU:n elvytyspaketista. Keskustelua kuunnellessa on tuntunut, että EU on monelle paikka, josta on revittävä jokainen irti lähtevä euro – ja jos joku saa hieman enemmän, olemme hävinneet pelin.

Olemme keskellä historiallista kriisiä. Yhteisen neuvottelutuloksen saavuttaminen oli kriittisen tärkeää, jotta Eurooppa pääsee elpymisen tielle. Se on jokaisen jäsenmaan – myös Suomen – etu. Sopimukseton tulos olisi ollut katastrofi.

Olli-Pekka Paasivirta

kauppatieteiden kandidaatti, Espoo

