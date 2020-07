Malmin asemalla bussiterminaalista junalaitureille vievät liukuportaat ovat olleet rikki ja korjaamatta jo useiden vuosien ajan. On myös ollut tilanteita, että samaan aikaan hissikin on ollut poissa käytöstä. Matkalaukkuja ja lastenrattaita on joutunut raahaamaan tavallisia portaita pitkin.

Tämä on törkeää. Milloin liukuportaat korjataan?

Tuija Kallio

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.