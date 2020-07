Kaarina Johansson (HS Mielipide 19.7.) kirjoitti rekkojen suuresta koosta ja määrästä tieliikenteessä. Haluan kertoa, miksi näin on.

Yritykset ovat ulkoistaneet varastoinnin rekkaliikenteelle. Yritykselle on edullisinta, että tilattu tavara tulee silloin, kun sitä tarvitaan. Näin yritykselle ei synny varastointikuluja. Siksi rekkoja on liikenteessä paljon.

Jotta kuljetus maksaisi mahdollisimman vähän yksikköä kohti, kuljetuskaluston lastitilaa suurennetaan ja näin saadaan yksikkökustannuksia ehkä pienennettyä. Kuljetusyrittäjien on pakko noudattaa tilaajien ehtoja. Alalla vallitsee ”aja tai lopeta” -kulttuuri.

Yksi syy valtateillä toisiaan ohittaviin rekkoihin ja kiireeseen on se, että useissa purkupaikoissa tavaran vastaanotto saattaa päättyä jo kolmelta iltapäivällä ellei aikaisemmin. Jos kuljetusyritys on paikalla kello 15.10, kuljettaja voi joutua odottamaan seuraavaan aamuun asti ennen kuin hän saa kuorman purettua. Kuljettajalle ei tarjota hotellimajoitusta vaan hän majoittuu autoonsa ja toivoo löytävänsä parkkipaikan, jossa olisi vessa. Suihku olisi jo luksusta. Siksi hänellä on kiire. Kymmenen minuutin myöhästyminen voi tarkoittaa jopa 15 tunnin odotusta.

Nyky-yhteiskunta haluaa kaiken nopeasti. Verkkokaupat lupaavat, että tavara on ovella seuraavana päivänä.

Tekisimme mielellämme töitä pienemmälläkin kalustolla ja kannattavilla hinnoilla. Yrittäisimme samalla huomioida vielä nykyistä paremmin kanssakulkijamme, jos asiakkaamme sen vain mahdollistaisivat.

Rekkakuskit ovat liikenteen ammattilaisia. Heistä suurin osa lukee liikennettä hyvin ja osaa hommansa, mutta aina on parantamisen varaa.

Anja Koskinen

Kotka

