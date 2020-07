Tuija Kallio kirjoitti (HS Mielipide 25.7.) Malmin aseman liukuportaiden ongelmista. Malmin aseman liukuportaat ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja siksi ne ovat olleet pois käytöstä.

Liukuportaissa on ollut paljon ongelmia, vaikka ne peruskorjattiin vuonna 2008 ja niille odotettiin 15 vuoden elinkaarta. Tästä syystä Väylävirasto on päättänyt, että Malmin aseman liukuportaat poistetaan ja korvataan tavallisilla portailla sekä uudella hissillä. Muutostyö on käynnissä, mutta kyseessä on pitkäkestoinen projekti, sillä uuden hissin toimitusaika on useita kuukausia. Tällä hetkellä on käynnissä projektin kilpailutus.

Jukka P. Valjakka

yksikönpäällikkö, Väylävirasto

