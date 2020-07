Helsingin Sanomat kirjoitti 13.7. pääkirjoituksessaan “Valitukset haittaavat jo kohtuuttomasti rakentamista”. Kuten HS:kin totesi, kansalaisten valitusoikeus on lainsäädännössä turvattu tärkeä osa demokratiaa. Se koskee kunnan päätösten lainmukaisuutta, ei niiden poliittista sisältöä.

Valitukset, joihin jutussa viitataan, on oikeusistuimissa todettu toimenpiteisiin velvoittaviksi. Ne ovat asiantuntijoiden ja asukkaiden ryhmätyön tulosta. Valittajien syyttäminen ”not in my backyard” -asenteesta on helppo tapa välttää keskustelu itse valituksen sisällöstä ja perusteista.

Asemakaavoitus ja asianosaisperusteinen valitusoikeus -selvityksessään (Ympäristöministeriö) julkisoikeuden emeritaprofessori Eija Mäkinen kävi läpi hallinto-oikeuksien asemakaavavalitukset ja annetut päätökset vuosilta 2016–2017. Mäkinen myös kysyi hallinto-oikeuden tuomareilta, ovatko he törmänneet aiheettomiin tai kiusantekomielessä tehtyihin valituksiin. Tuomareiden ja 169 kaavavalituspäätöstä läpi käyneen Mäkisen yhteinen näkemys oli, että valitukset olivat lähes kauttaaltaan perusteltuja, vaikka suurin osa niistä ei menestynytkään.

Raide-Jokeri valituksen seurauksena Helsingin hallinto-oikeus kumosi 18.2.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen Patterimäen puunkaadoista ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. ELY-keskus lopulta hyväksyi 27.5.2020 toimenpidekieltohakemuksen ja sen vaatimukset. Oikeusprosessi esti lain rikkomisen ja vahvisti, että Helsingin kaupunginkin pitää noudattaa lakia.

Pirkkolassa rakentaminen uhkaa luonnonsuojelulaissa suojeltuja ja uhanalaisia lajeja ja olisi alkanut lintujen pesimäaikaan. Valituksen on tehnyt yhdistys, jonka puheenjohtaja olen. Yli 11 000 ihmistä ja useat poliitikot ovat vaatineet hankkeelle uutta sijoituspaikkaa.

Jaan HS:n huolen tulevaisuudesta. Lähiaikoina alkavat kaavoitusprosessit muun muassa Itä-Helsingissä tulevat toteutuessaan tuhoamaan luontoa. Helsingissä suunnitellaan täydennysrakentamista yhä enemmän kaupunkilaisille rakkaisiin lähimetsiin. Tämä ei ole hyvää kaupunkisuunnittelua.

Ympäristöongelmat ovat merkittävin haaste ihmiskunnalle jo nyt. Helsingin tulisi näyttää esimerkkiä ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa toiminnassaan. Valitettavasti näyttää siltä, että jatkossakin joudutaan turvautumaan oikeusprosesseihin.

Mika Välipirtti

Helsinki

