Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla julkaistussa artikkelissa ”Kuka päättää mikä soi?” (24.7.), pohdittiin radiokanavien soittolistoja ja niihin liittyviä valintoja. Kiinnitin huomiota erityisesti erään musiikkipäällikön toteamuksiin: ”tyypilliselle radiokuuntelijalle on aina vähän riski kuulla uutta musiikkia” ja ”on raskaampaa kuunnella uutta musiikkia, kuin vanhoja suosikkeja”.

Tämä pitää varmasti osittain paikkansa, mutta näkökulma on yksipuolinen. On kuulijan kannalta raskasta kuulla radiosta vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen jatkuvasti samoja kuluneita hittejä. Radiokanavien valtavirtaan mahtuu kuitenkin nykyisin vain muutama uusi kappale kuukausittain. Tämä on johtanut musiikkitarjonnan yksipuolistumiseen ja vienyt monilta uusilta artisteilta mahdollisuuden päästä esille.

Liian usein sanotaan, ettei nykyään enää tehdä hyvää musiikkia. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Maailmalla, myös Suomessa, tehdään jatkuvasti uutta ja hienoa musiikkia. Olen vakuuttunut, että niistä löytyisi monia uusia suosikkeja koko kansalle, jos niitä vain kuulisi radiosta.

Ari Rajala

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.