Helsingin Sanomissa kirjoitettiin lähes haltioituneesti (25.7.) teknobileiden tarjoamista elämyksistä. Jutusta unohtui kolikon toinen puoli: kun reiveissä juhlitaan läpi yön, sivulliset häiriintyvät aamuun asti. Jos osallistujilla on ”terapeuttinen, vapaa ja virtaava kokemus”, samaa ei voi sanoa parin kilometrin päässä valvovista asukkaista.

Bileiden järjestäjillä on varmasti vilpitön pyrkimys siihen, että tapahtumat järjestetään kaukana asutuksesta. Valitettavasti heillä ei aina ole realistista käsitystä siitä, kuinka kauas kovaa soitettu teknomusiikki kesäillassa kaikuu.

Tästä hyvänä esimerkkinä käy Vuosaaressa sijaitseva Kallahdenniemen luonnonkaunis ulkoilualue, jossa bileitä on järjestetty parina kesänä aivan luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Kokemukset ovat olleet naapurustossa valitettavan huonoja. Aamukahdeksaan asti soitettava teknobiitti levittyy laajasti ympäristöön. Helsingin ranta-alueiden läheisyydessä on paljonkin asutusta ja veden välityksellä teknon jumputus on häirinnyt vieläkin laajemmin. Korvatulpatkaan eivät ole unta pelastaneet.

On syytä vedota sekä tapahtumien järjestäjiin että Helsingin kaupunkiin: huolehditaan siitä, että ulkoilmatapahtumat eivät häiritse ihmisten yörauhaa. Kello 23 jälkeen parasta musiikkia ovat kesäillan luontoäänet – nautitaan niistä yhdessä.

Pirkko Hölttä

Erja Kalliokuusi

Vuosaari, Helsinki

