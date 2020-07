Suomi on ollut EU:n jäsen vuodesta 1995. Jäsenyysaikana kokoomus on ollut vuosien 2003–2007 katkosta lukuun ottamatta yhtenä päähallituspuolueena viime vuoteen asti. Kokoomus on siis ollut pisimpään hoitamassa asioitamme EU:ssa ja innokkaimpia EU-jäsenyyden ajajia. Periaateohjelmassaan puolue linjaa unionin jäsenyyden olevan arvovalinta ja toteaa näin: ”Suomen on toimittava EU:ssa aktiivisesti, rakentavasti ja aloitteellisesti, sen yhtenäisyyttä ja toimintakykyä edistävällä tavalla.”

Periaateohjelma näyttää nyt oppositioaseman ja perussuomalaisten pelossa joutuneen lomautetuksi, jos kuuntelee kokoomuksen edusmiesten Petteri Orpon, Kai Mykkäsen ja Antti Häkkäsen happamia kommentteja EU:n äskeisen huippukokouksen ratkaisusta. Eikä kritisointi riitä, vaan koko EU:n talouteen liittyvä politiikka on yhtäkkiä kokoomuksen mielestä tuhoisaa – siksikö, kun kokoomus ei ole saanut olla sitä vuoteen ohjaamassa ja vahtimassa?

Miksi Suomen EU-politiikasta päävastuun kantaneet kokoomuksen neuvottelijat, kuten Jyrki Katainen ja Petteri Orpo, eivät ole lyöneet huippukokouksissa nyrkkiä pöytään ja laittaneet nyt ilmaisemansa halun mukaisesti etelän tuhlarimaita järjestykseen? Nythän Orpo ja Mykkänen kritiikillään epäsuorasti tunnustavat Suomen neuvottelijoiden, pääasiassa kokoomuslaisten, olleen vuosikymmeniä nynneröitä salliessaan yhteisvastuun lisääntymisen.

Paasikivi korosti aikoinaan maantieteen merkitystä ja pysyvyyttä. EU:n suhteen on syytä korostaa kokoa: ovatpa Suomen kulloisetkin neuvottelijat mistä puolueesta ja kuinka jämäköitä tahansa, on suomalaisia vain 1,2 prosenttia EU:n väkiluvusta. Yhden prosentin turvin vain hölmö alkaa melskata, varsinkin, kun ei ole edes esittää edullisempaa, toteutettavissa olevaa vaihtoehtoa.

Orpo on arvostellut myös niin sanotun oikeusvaltioperiaatteen kirjaamisen löysyyttä. Kunhan Orpo nyt ensin saisi pysyvästi Unkarin Viktor Orbánin puolueen pois oikeistopuolueiden liitosta EPP:stä, jonka varapuheenjohtaja Orpo on.

Paavo Lintula

kauppatieteiden tohtori, Tampere

