Euroopan unioni lienee pahimmassa kriisissä sitten perustamisensa. Jo ennen koronaviruskriisin aiheuttamaa katastrofia EU:n liitokset natisivat pahasti brexitin ja sitä aiempien, eri maiden pankkien kriisiytymisen mukana. Lisäksi Venäjä on jo jonkin aikaa käyttänyt mittavia hybridisodankäynnin keinoja kärjistämään maiden sisäisiä ristiriitoja ja maiden välisiä suhteita.

Unionin rakenteen vuoksi olemme jääneet tiiviin liittovaltion hyötyjä vaille ja saaneet kestettäväksemme löyhästä unionista johtuvat talouden ja hallinnon vaikeudet.

Peruskysymys ei kuitenkaan ole, pitäisikö unioni tiivistää liittovaltioksi, selkeäksi oikeus- ja talousyhteisöksi vai purkaa takaisin Ety-tasolle, siis pelkästään talousyhteisöksi. Peruskysymys on, mihin me yhteistyöllä ja yhteisöllä pyrimme.

Jokaisella menestyvällä yrityksellä on selkeät tavoitteet, joita kohden mennään suunnitelmallisesti. Sama näyttää pätevän myös yksilötasolla. ”Jos nuorella on elämässään tavoite ja hänelle on päivittäin joku sanomassa hyvää huomenta ja hyvää yötä, ei joudu kovinkaan helposti hunningolle”, totesi Helsingin poliisin huumausaineyksikön pitkäaikainen päällikkö Torsti Koskinen aikoinaan Seinäjoella opettajille pitämällään luennolla.

Sama pätee myös organisaatioissa. Mikäli EU:lla on selkeä visio ja eurooppalaiset ovat sen aidosti sisäistäneet, he voivat toivottaa toisilleen aidosti menestystä, eikä Eurooppa ole silloin kenenkään vietävissä.

Ongelman ydin EU:ssa on yhteisen selkeän tavoitteen puuttuminen, tai ainakaan en ole sellaisesta kuullut. Tunnelma on pikemminkin kuin pohjoisen eksyneellä hillanpoimijalla, joka toivoo jonkun tulevan ja pelastavan. Hillanpoimijoilla on apunaan poliisi, mutta Euroopan pelastajaa ei ole tiedossa.

Samaan aikaan hämmennyksen keskeltä erottuu maa, jolla on suunnitelma, resurssit ja keinot niiden saavuttamiseksi. Kiinalla näyttää olevan melkoisen ”ketterä” päätöksentekojärjestelmä tavoitellessaan jälleen kerran maailman johtajuutta.

Eurooppa ja unionimme voi olla merkittävä talouden, kulttuurin ja hyvän elämän paikka jatkossakin. Voimme olla myös suunnannäyttäjä muulle maailmalle ja esimerkki demokratian toimivuudesta. Se voi olla totta, jos pystymme kirkastamaan EU:n yhteisen vision ja tavoittelemme sitä yhdessä.

Eurooppalainen korkea koulutus- ja sivistystaso sekä monikulttuurisuus ovat vahvoja ja ehtymättömiä lähteitä, joista voidaan ammentaa ratkaisuja päivänpolttaviin haasteisiin. Osaajia ja osaamista on kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yllin kyllin. EU on ollut aikoinaan tavoite. Nyt pitää pystyä määrittelemään, mikä on EU:n tavoite.Jyrki Tiainenliikkeenjohdon konsulttiHelsinki