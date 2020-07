Luonnontieteissä ja tekniikan alueella luonnonlait määräävät pelisäännöt, joita emme voi muuttaa. Sen sijaan taloustieteen alueella yhteiskunnat voivat halutessaan vapaasti määrätä toimintaperiaatteet ja niitä koskevat lait tukemaan kansalaistensa hyvinvointia.

Ikävä kyllä tätä mahdollisuutta ei juuri käytetä, koska talouselämän suuret kuviot ovat taloustieteessä pienen ihmisryhmän hallussa eikä heillä ole tarvetta tehdä muutoksia. Asioista tehdään mustavalkoisia akseleilla keynesiläisyys–monetarismi, kapitalismi–kommunismi. Koulukunnilla teilataan hyvät ideat.

Yhteiskunnan taloutta yritetään panna kuntoon samojen periaatteiden mukaan kuin yritysten ja yksityishenkilöiden taloutta. Lainoja yritetään maksaa säästämällä ja vähentämällä henkilöstöä, nostamalla veroja ja maksuja. Se johtaa loputtomaan kysynnän laskuun, työttömyyteen ja levottomuuksiin.

Monen maan, kuten Japanin, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Kanadan, velka on paljon suurempi kuin Suomen. Takaisinmaksu on kysymys erikseen. Suurin ongelma on kuitenkin se, että valtiot lainaavat rahaa yksityisiltä pankeilta, jotka luovat lainarahan tyhjästä. Tällöin valtiot joutuvat yksityisten rahoituslaitosten talutusnuoraan. Paljon viisaampaa olisi, jos valtiot lainaisivat rahat suoraan EU:n keskuspankilta.

Setelirahoitus on tehokas rahoitusmuoto, jos sitä käytetään hallitusti pitämään yhteiskunnan rattaat liikkeessä. Tosin se voi johtaa ylikysyntään ja hyperinflaatioon, jos sitä käytetään liikaa. Taloutta on helppo kiihdyttää setelirahoituksella, mutta keskuspankin koron nostolla ylikuumenemista voidaan tarvittaessa jarruttaa.

Uuden rahan luominen tulee olla vain yhteiskunnan ja keskuspankkien yksinoikeus, koska rahan avulla yhteiskuntaa ohjataan.

Antti Roine

tekniikan tohtori, Ulvila

